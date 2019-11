ADATA predstavlja tanak i prenosan spoljni SSD SC685

ADATA® Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavlja svoj spoljni SSD ADATA SC685. Kompaktnih dimenzija i tanak, spoljni SSD ADATA SC685 jedan je od manjih diskova na tržištu. Usprkos skromnoj veličini koja ga čini lako prenosivim, on je velik kapacitetom i podatke će kopirati sigurno i za tili čas.

Najbolje od oba sveta – kompaktan i brz

Masa modela SC685 iznosi svega 35 g. Sa svojih 9,5 mm tanak je poput pametnog telefona. Zahvaljujući dimenzijama nalik na karticu, može se lako stati u svaki zadnji džep ili torbu, što garantuje mobilnost. Uprkos prenosivim dimenzijama, SC685 je do 6,6 puta brži od uobičajenog spoljnog hard diska. Stoga korisnici mogu uživati u izuzetno brzom prenosu podataka i sigurnosnom kopiranju. Uz takve performanse 4K film veličine 10 GB moguće je preneti za samo 20 sekundi. SC685 dolazi u kapacitetima 250 GB, 500 GB, 1 TB ili 2 TB i zadovoljava potrebe različitih korisnika. Uz to, korisnici mogu mirne duše uživati u svom SSD-u SC685 znajući da on dolazi uz trogodišnju garanciju.

Sjajna upotrebljivost

SC685 ima USB-C priključak, koji je reverzibilan. Stoga nema iritantnog okretanja i isprobavanja kao kod uobičajenih USB priključaka. Nema pogađanja – svaki put ćete ga priključiti iz prvog pokušaja. Korisnici mogu umetnuti i koristiti uređaj na Windows, Mac OS i Android sistemima, te prenositi sadržaje sa jednog uređaja na drugi bez ograničenja. Bilo da se radi o poslu ili uživanju, SC685 korisnicima nudi jednostavno povezivanje. Korisnici ga mogu koristiti i sa konzolama za ubrzavanje učitavanja.

Tačna dostupnost SSD-a ADATA SC685 može varirati u zavisnosti od regiona.

[i] Na temelju usporedbe koju je provela ADATA u laboratorijskim uvjetima. Ovi rezultati postignuti su na PC-ju koji podržava USB 3.2 Gen 2 i sa instaliranim pogonskim programom UASP. Stvarna brzina može se razlikovati u zavisnosti od hardverske i softverske konfiguracije glavnog računara.