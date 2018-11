ADATA predstavlja tastaturu XPG INFAREX K10 i miš M20 s trajnim OMRON prekidačima

ADATA® Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi i NAND fleš proizvoda, predstavio je dva nova dodatka za igrače: tastaturu XPG INFAREX K10 i miš M20.

Tastatura K10 namenjena je poboljšanju igračkog iskustva i dolazi s devet načina osvetljavanja, tasterima koji sprečavaju ghosting i ergonomskim kapicama za tastere, dok M20 ima dva trajna OMRON prekidača, pet postavki rezolucije i RGB osvetljenje.

Tastatura za igrače XPG INFAREX K10

XPG K10 dodaje novu dimenziju igranju s ponudom devet zadivljujućih načina LED osvetljenja, omogućavajući igračima da odaberu nijansu koja najbolje odgovara igrama koje igraju i to na sledeće načine: Flowing Light, Multicolor Breathing, Seven-Color Cycle Flickering, Switchable Static, Six-Color Cycle Breathing, Red and White Breathing Cycle, Red and White Cycle Flickering, White Static te White Breathing.

Uz to, K10 pomaže igračima da poboljšaju učinak nekim korisnim funkcijama kao što su 26 tastera koji sprečavaju ghosting radi onemogućavanja promašenih ili slučajnih pritisaka tastera jer u žaru borbe pogrešno pritisnuti taster može značiti poraz.

U kombinaciji sa ergonomski zaobljenim kapicama tastera, K10 poboljšava preciznost i istovremeno čini da tasteri budu ugodni na dodir. Praktični multimedijski tasteri omogućavaju brzo prilagođavanje muzike, zvuka i drugih efekata usred igre, bez potrebe za otvaranjem drugih programa ili aplikacija.

Miš za igrače XPG INFAREX M20

Zahvaljujući upotrebi OMRON prekidača miš INFAREX M20 nudi igračima responzivnost u pogađanju meta kad je to najvažnije, kao i učinkovito izvođenje zadataka.

Osim toga, procena njegovog radnog veka od 20 miliona klikova znači da se radi o snažnom i pouzdanom mišu koji će vas, uz vrhunske performanse, dugo služiti. Dugme za prilagođavanje rezolucije s pet postavki omogućava menjanje osetljivosti pokazivača s 400 na 5000 tački po inču (DPI) radi optimalne kontrole u različitim situacijama.

Logotip XPG obogaćen je RGB efektom „disanja“, a tu su i točkić za pomeranje, bočne trake za atraktivniji izgled i ergonomski dizajn za udobnost pri dugim igračkim sesijama i poboljšanu kontrolu. Svi pokreti, uključujući podizanje miša i njegovo pomeranje preko podloge, mogu se izvesti brzo, učinkovito i precizno.

Tačna dostupnost proizvoda XPG INFAREX K10 i M20 može varirati u zavisnosti od regiona.