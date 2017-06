ADATA predstavlja UC360 i UC370 OTG fleš diskove

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavio je UC360 i UC370 USB OTG fleš diskove.

U skladu sa „on the go“ (OTG) protokolom, oba modela obezbeđuju lako povezivanje, bez potrebe za drajverima, sa gotovi svim uređajima koji poseduju USB port. Oba diska su 2-u-1, pri čemu UC360 ima USB-A i Micro USB, dok UC370 kombinuje USB-a i USB-C priključke.

Brzina prenosa podataka je u skladu sa USB 3.1 standardom, a oba diska su izdržljiva i praktična za upotrebu na Windows, Mac OS i Android uređajima, ali i na raznim drugim platformama, kao što su konzole za igranje i pametni televizori. Korisnici mogu birati između modela sa 16 GB, 32 GB i 64 GB prostora za podatke.

UC360: kompaktno skladište za sve namene

Na izuzetno kompaktnom kućištu UC360 fleš diska smešteni su USB-A i Micro USB konektori. Poseduje i praktični otvor, pa ga korisnici lako mogu zakačiti na privezak za ključeve, torbu, trakicu ili neki drugi predmet, a samim tim sprečiti gubljenje i olakšati nošenje. Sa masom od samo 3,8 grama UC360 postavlja nove standarde u svojoj kategoriji, a sve to pri brzinama do 5 Gbps.

UC370: dodavanje USB-C konektora u OTG jednačinu

Zbog sve veće popularnosti simetričnog USB-C konektora, ADATA je kreirala UC370 OTG disk. Na jednom kraju se nalazi dobro poznati USB-A konektor, dok je na drugom kraju USB-C priključak. Pomoću njih korisnici imaju pristup velikom broju uređaja, od starih, do najnovijih.

UC370 podržava brzine prenosa podataka do 10 Gbps, a masa mu je samo 3,7 grama. Ima i lepo stilizovanu alku, pa ga je lako montirati na razne predmete, za jednostavnije i sigurnije nošenje. Poseduje i elegantan poklopac za USB-C konektor.

Elegantna i čvrsta metalna konstrukcija

Iako veoma kompaktni i lagani, UC360 i UC370 su napravljeni korišćenjem „čip-na-ploči“ metodologije, koja je poznata i pod skraćenicom COB. Zahvaljujući tome su veoma čvrsti i dobro zaštićeni od udara, padova, prašine i tečnosti. Umesto obične plastike, u izradi kućišta oba modela je korišćen metal, koji dodatno doprinosi čvrstini, a rezultat je elegantan i moderan izgled.