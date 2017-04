ADATA predstavlja Ultimate SU700 3D NAND SSD

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavlja Ultimate SU700, SATA 6 Gb/s 2,5“ SSD, koji označava dalje širenje na polju 3D NAND fleš uređaja za čuvanje podataka.

SU700 poseduje 3D NAND memoriju visokog kvaliteta i koristi potpuno novi Maxiotek kontroler. Brzine idu do 560 MB/s za čitanje i 520 MB/s za pisanje, uz kapacitet do 960 GB. Brza korekcija grešaka, WriteBoost SLC keširanje i VPR (virtual parity recovery) su podržani u cilju očuvanja integriteta podataka i visokih performansi.

Više 3D NAND opcija

ADATA nastavlja prelazak na korišćenje isključivo složene, 3D NAND memorije. SU700 koristi 3D NAND fleš koji je pouzdaniji, efikasniji i generalno brži nego prethodni 2D NAND. Odnos uloženo/dobijeno koji nudi SU700 je fantastičan, naročito kada se uzmu u obzir sve funkcije koje ima, a koje su omogućili novi Maxiotek kontroler, ali i firmware i elektronika razvijeni od strane kompanije ADATA.

Konstantno visoke performanse

SU700 dostiže brzinu čitanja od 560 MB/s i brzinu pisanja od 520 MB/s, još jednom potvrđujući da je 3D NAND bar 10% brži od 2D NAND-a. Takođe nudi i do 80K IOPS, sa performansama koje ostaju stabilne čak i pri velikom opterećenju, zahvaljujući kontroleru i firmware-u koji podržava WriteBoost režim rada.

U pitanju je režim SLC keširanja (pSLC) koji omogućava da SU700 održi maksimalnu brzinu prenosa podataka. Tehnologija za kontrolu frekvencije pažljivo prati opterećenje SSD-a, kako bi obezbedila ravnotežu performansi, energetske efikasnosti i prevencije trošenja.

Pouzdano, sigurno, izdržljivo i dugotrajno skladište podataka

Projektovanje i testiranje od strane kompanije ADATA osigurava neprimetnu integraciju 256-bitne AES enkripcije i agilnu korekciju grešaka. VPR (virtual parity recovery) je takođe prisutan, pružajući dodatni nivo zaštite od gubitka podataka.

ADATA nudi SU700 u kapacitetima od 120 GB, 240 GB, 480 GB i 960 GB, pri čemu svi modeli imaju MTBF (srednje vreme između kvarova) od dva miliona sati. Model kapaciteta 960 GB ima TBW (terabytes written – zapisani terabajti) čak 560 TB, što ukazuje na dugi životni vek SSD-a. SU700 SSD-ovi imaju trogodišnju garanciju.