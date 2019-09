ADATA predstavlja USB 3.2 Gen 2 spoljni SSD SE800

ADATA® Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje predstavio je danas spoljni SSD ADATA SE800. Ovaj uređaj omogućava krajnju mobilnost – kompaktan je i lagan, pa ga je lako uvek imati kraj sebe. Uz to, zahvaljujući svojoj posebno uglačanoj površini, izgleda izvrsno. Ipak, najviše se ističe trajnošću i izvrsnim performansama, uključujući otpornost na vlagu, prašinu i udarce, kao i munjevitim brzinama čitanja i pisanja do 1000 MB/s.

Evolucija u brzini SSD-a

SE800 odlikuju brzine čitanja/pisanja do 1000 MB/s, što korisnicima skraćuje čekanje i omogućuje prenos datoteka do 6,6 puta brže nego na spoljni hard disk. To odgovara prenosu 4K filma veličine 50 GB u samo 50 sekundi. Korisnici konzola mogu uživati u kraćem učitavanju igara u poređenju sa internim uređajima za skladištenje. SE800 je nedavno dobio nagradu 2019 Computex d&i Award za dizajn i izvrsne performanse.

Jednostavan za upotrebu, trajan i privlačnog izgleda

Zahvaljujući priključku USB Type-C koji je reverzibilan, korisnici se ne moraju opterećivati pravilnim usmerenjem uređaja prilikom njegovog povezivanja – uvek će okrenuti priključak na pravu stranu. Uz to, „Plug n Play“ sa sistemima Windows, Mac OS i Android znači da korisnici mogu bez ograničenja premeštati sadržaje s jednog uređaja na drugi. Bilo da se radi o poslu ili uživanju, SE800 im nudi jednostavne mogućnosti povezivanja. Za razliku od nekih spoljnih SSD-ova na tržištu, elegantna metalna površina modela SE800 je melem za oči, dok će zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i masi od svega 40 g lako stati u svaki džep i torbu.

SE800 je usklađen sa strogim standardima IEC IP68, što znači da je otporan na prašinu i vlagu. Može „preživeti“ slučajno uranjanje u 1,5 m vode u trajanju 30 minuta. Osim što mu prašina i voda ne mogu ništa, SE800 je usklađen i sa standardom otpornosti na udarce MIL-STD-810G 516.6, pa će lako odoleti i slučajnim ispuštanjima i udarcima.

Tačna dostupnost modela SE800 može varirati u zavisnosti od regiona.