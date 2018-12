ADATA predstavlja USB fleš disk UE700 Pro

ADATA predstavio je USB fleš disk UE700 Pro. Ovaj disk s brzinama čitanja/pisanja do 360/180MB/s i kapacitetom skladištenja do 256GB korisnicima nudi brz prenos podataka i pregršt prostora za filmove, videozapise visoke rezolucije, kao i druge podatke. Sa debljinom od samo 7 mm, disk je izuzetno tanak. Površina je napravljena od uglačanog aluminija, što ga čini lako prenosivim i prijemčivim za oko.

Uz interfejs, USB 3.1 UE700 Pro odlikuju velike brzine čitanja/pisanja do 360/180MB u sekundi. To znači da korisnici mogu preneti datoteku s filmom veliku 4 GB za samo 22 sekunde2. U današnje doba 4K videozapisa nikad nemamo previše prostora za skladištenje, zbog čega UE700 nudi kapacitet od 256GB tako da korisnici mogu čuvati fotografije i videozapise u visokoj rezoluciji bez straha od nedostatka prostora.

Disk nema poklopac, nego je USB priključak sakriven u kompaktnom telu gde je sasvim zaštićen, te i nema potrebe za poklopcem. Jednostavnim pokretom palca ka napred disk je spreman za upotrebu, dok se obrnutim pokretom priključak vraća natrag u telo radi skladištenja ili prenosa. Uređaj tanak je samo 7 mm s površinom od elegantnog uglačanog aluminija – ona naglašava prefinjene koncentrične crte koje kao da isijavaju iz prekrasnog plavog LED indikatora. Rupica za vezicu je praktična i omogućava personalizaciju tako što korisnici mogu da zakače uzicu ili privezak kako bi disk lakše preneli ili ga upotrebili kao ukras.

Tačna dostupnost USB flash diska ADATA UE700 Pro može varirati u zavisnosti od regiona.