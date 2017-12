ADATA predstavlja UV220 i UV320 USB fleš diskove

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavio je UV220 i UV320 USB fleš diskove i proširio svoju bogatu ponudu prenosivih uređaja za skladištenje podataka.

UV220 podržava USB 2.0 i dostupan je u kapacitetima do 64 GB, dok UV320 podržava mnogo brži USB 3.1 i dostupan je u varijantama do 128 GB. Oba modela imaju isti dizajn bez poklopca, pri čemu se konektor izvlači i uvlači pomoću kliznog mehanizma. ADATA ostaje posvećena svojoj vodećoj ulozi u svetu, kada su USB fleš diskovi u pitanju, i nastaviće da predstavlja nove modele u skladu sa potrebama tržišta.

USB – večiti klasik za sve potrebe i budžete

ADATA jasno prepoznaje potrebe tržišta za različitim modelima, od USB 2.0 do USB 3.1 brzine 5 Gbps. Korisnici žele funkcionalnost, stil i jednostavno korišćenje, uz pristupačnu cenu. Zato ADATA nudi diskove kao što su početni UV220, neuporedivo brži UV320, ali i mnoge druge slične modele iz široke palete. Već ta dva klasična modela, UV220 koji kreće od 16 GB do UV320 kapaciteta 128 GB, nude pregršt izbora korisnicima koji traže način da brzo sačuvaju i prenesu podatke.

Dizajn bez poklopca, sa klizačem za nesmetanu mobilnost

Dizajneri kompanije ADATA već dugo preferiraju USB fleš diskove bez poklopca, jer takav dizajn nosi manje brige i manje delova koji se mogu izgubiti. UV220 i UV320 nemaju poklopac, ali imaju produženi USB konektor koji se glatko izvlači i uvlači u telo diska pomoću klizača, za šta je dovoljan samo jedan prst. Intuitivni dizajn čini UV220 i UV320 veoma jednostavnim za korišćenje.

Veliki izbor živih boja

UV220 je dostupan u različitim kombinacijama boja: belo-sivoj, crno-plavoj, mornarsko-kraljevsko plavoj i roze-tirkizno plavoj. UV320 se isporučuje u crno-plavoj ili belo-zelenoj boji. Uz toliko ponuđenih boja korisnici mogu lako odabrati kombinaciju koja im se dopada.

Sigurno nošenje zahvaljujući kukici za vezivanje

Kao i većina drugih ADATA USB fleš diskova, UV220 i UV320 imaju posebnu kukicu za vezivanje na traku, vezicu, ključeve ili neki drugi privezak. Time se dodatno olakšava njihova prenosivost i smanjuje mogućnost gubljenja diska i dragocenih podataka.