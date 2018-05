ADATA predstavlja UV240 USB fleš disk

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavio je UV240 USB fleš disk i proširio svoju bogatu ponudu prenosivih uređaja za skladištenje podataka. UV240 podržava USB 2.0 i dostupan je u kapacitetima do 64 GB.

Poseduje praktičan dizajn i umesto klasičnog poklopca ima kapicu koja se može lako i brzo okretati. ADATA ostaje posvećena svojoj vodećoj ulozi u svetu, kada su USB fleš diskovi u pitanju, i nastaviće da predstavlja nove modele u skladu sa potrebama tržišta.

Praktičan dizajn sa okretnom kapicom umesto poklopca, za nesmetanu mobilnost

Dizajneri kompanije ADATA već dugo preferiraju USB fleš diskove bez poklopca, jer takav dizajn nosi manje brige i manje delova koji se mogu izgubiti. UV240 ima praktičan dizajn sa kapicom koja se rotira, što ne samo da sprečava njen gubitak, nego i omogućava lako otvaranje pokretom palca. Ovaj intuitivni dizajn čini UV240 veoma jednostavnim za korišćenje u pokretu.

Veliki izbor živih boja

UV240 dolazi u kapacitetima od 8 GB do 64 GB* (*crna verzija), a dostupan je u belo-plavoj, crnoj i crvenoj boji. Uz toliko ponuđenih boja korisnici mogu lako odabrati kombinaciju koja im se dopada.

Sigurno nošenje zahvaljujući kukici za vezivanje

Kao i većina drugih ADATA USB fleš diskova, UV240 ima posebnu kukicu za vezivanje na traku, vezicu, ključeve ili neki drugi privezak. Time se dodatno povećava njegova prenosivost i smanjuje mogućnost gubljenja diska i dragocenih podataka. Pored toga, kupci UV240 fleš diska mogu preuzeti besplatne programe “UFDtoGO” i “OStoGO”, koji predstavljaju dodatnu vrednost, kako bi uživali u istinskoj mobilnosti, ali i izbegli ostavljanje tragova prilikom rada na daljinu, van kancelarije.