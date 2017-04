ADATA predstavlja UV310 USB disk

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavio je UV310, kompaktan i ultra lagan USB fleš disk.

Njegovo izdržljivo jednodelno kućište sa čipom na pločici (chip-on-bord, COB), napravljeno je od legure cinka sa peskiranom teksturom, koja mu daje privlačan metalik izgled i visok nivo čvrstoće. UV310 ima masu od samo 4,7 g i dostupan je u kapacitetima do 64 GB. Moderan, elegantan i prefinjen, UV310 još jednom potvrđuje predanost kompanije ADATA stvaranju najfinijih USB diskova.

Čvrsta konstrukcija, otporna na prašinu, udarce, padove i vodu

ADATA je kod UV310 modela koristila jednodelnu konstrukciju COB tipa, kako bi dobila kompaktan, a istovremeno i izdržljiv proizvod sa što manje slabih tačaka, zahvaljujući dobro osmišljenom dizajnu.

Što se tiče materijala, UV310 se sastoji od legure cinka, ispeskirane da bi se dobila tekstura površine koja je otporna na ogrebotine i imuna na mrlje od otisaka prstiju. Zlatna boja daje UV310 disku veoma elegantan izgled, koji je dodatno naglašen otpornošću na sve izazove, počev od prašine, preko udaraca, do vode. Ova izdržljivost znači da će, gde god korisnik da krene, podaci biti zaštićeni i to daleko iznad onoga što nude generički, plastični USB diskovi.

Izuzetno lagan, ali velikog kapaciteta

Uprkos masi od samo 4,7 g, UV310 nudi 16 GB, 32 GB ili 64 GB prostora za čuvanje podataka. Povezuje se sa uređajima putem USB 3.1 standarda, brzinama do 5 Gbps, a dodatna pogodnost je što ima istaknutu alkicu koja olakšava pričvršćivanje trakica, lančića i ključeva.

Elegantna univerzalna kompatibilnost

Pored modernog izgleda i dobrih performansi, UV310 nudi i brzo i lako povezivanje sa bilo kojim uređajem koji ima USB port. Računari, pametni telefoni, tableti, pametni televizori, konzole, sastavi za zabavu, set-top box uređaji, čak i industrijska oprema: ako imaju USB, UV310 će raditi bez problema.