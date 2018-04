ADATA predstavlja XPG GAMMIX S11 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 SSD

ADATA Technology predstavio je danas XPG GAMMIX S11 (S11), svoj najbrži do sada SSD za igrače. Odlikuje se kompaktnim M.2 2280 dimenzijama i opremljen je jedinstvenim hladnjakom, kako bi održao optimalnu temperaturu.

Poseduje i ultra brzi PCIe3x4 interfejs koji postiže do 3200 MB/s pri čitanju i do 1700 MB/s pri upisivanju podataka – što ga čini idealnim za sve one koji su u stalnoj potrazi za boljim performansama, kao što su igrači, entuzijasti koji sami sklapaju svoj PC i grafički profesionalci. S11 koristi najnoviju, drugu generaciju 64-slojnog 3D NAND fleša za veću pouzdanost, a dostupan je u kapacitetima od 240 GB, 480 GB i 960 GB.

Brži nego ikad – stvoren za profesionalce

Koristeći ultra brzi PCIe Gen3x4 interfejs i NVMe 1.3 protokol, S11 nudi neverovatno poboljšanje u brzinama čitanja i pisanja. Odlikuje se 32-bitnom DRAM magistralom, inteligentnim SLC keširanjem i DRAM keš baferom, što rezultuje ubrzanim sekvencijalnim i 4K nasumičnim čitanjem i pisanjem.

Može da dostigne brzine do 3200 MB/s pri čitanju i do 1700 MB/s pri upisivanju podataka, kao i 310 K / 280 K IOPS pri nasumičnom 4 K čitanju i pisanju, za brže podizanje operativnog sistema, kraće vreme učitavanja igara i brži odziv sistema. Pored toga, posebno dizajnirani XPG hladnjak obezbeđuje da temperature budu bar 10 stepeni*(1) Celzijusa niže nego kod M.2 SSD-ova koji nemaju hladnjak, čime se povećavaju stabilnost i trajnost.

Robusna izdržljivost koja pruža sigurnost

Zahvaljujući korišćenju druge generacije 64-slojnog 3D NAND fleša, S11 je pouzdaniji, brži i dugotrajniji nego ikada ranije. Podržava RAID Engine i Data Shaping, za povećanu pouzdanost i stabilnost. Kako bi se osigurali integritet podataka i preciznost, S11 poseduje naprednu LDPC korekciju grešaka, koja pomaže da se otkloni više grešaka tokom prenosa podataka, nego BCH ECC.

Sa svim ovim tehnologijama, S11 pruža nenadmašnu izdržljivost i ima deklarisano prosečno vreme između kvarova (MTBF – mean time between failures) od 2 miliona časova. Kao i svi drugi XPG SSD-ovi, S11 ima produženu, petogodišnju garanciju.