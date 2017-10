ADATA predstavlja XPG SPECTRIX D40 RGB DDR4 memoriju

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi i NAND fleš proizvoda, predstavio je XPG SPECTRIX D40 DDR4 memoriju sa promenljivim i programabilnim RGB osvetljenjem. Bazirana na popularnim XPG Dazzle DDR4 modulima, SPECTRIX D40 zamenjuje jednobojni LED višebojnim RGB osvetljenjem.

Isporučuje se sa radnim taktovima od 2400 MHz do preko 4000 MHz, što je neuporedivo brže od 3200 MHz na Dazzle modulima.

Sa podrškom za Intel XMP 2.0 i veoma efikasnim hlađenjem, SPECTRIX D40 memorija kombinuje sjajnu estetiku RGB-a sa sirovim performansama i mogućnostima za overklokovanje, a namenjena je najzahtevnijim igračima, moderima kućišta i takmičarima u overklokingu. SPECTRIX D40 memorija je kompatibilna i sa AMD AM4/Ryzen platformom.

Pametno RGB osvetljenje, kompatibilno sa ASUS AURA Sync softverom

SPECTRIX D40 moduli imaju integrisane višebojne RGB svetlosne elemente u hladnjaku, sa unapred definisanim ciklusom koji je u startu uključen. Korisnici mogu, između ostalog, da kontrolišu sekvence osvetljenja i intenzitet, pomoću odgovarajućih aplikacija. Jedna od takvih aplikacija je i ASUS AURA Sync, podržana od strane svih aktuelnih ASUS matičnih ploča. SPECTRIX D40 poseduje i kontroler koji provereno radi sa AURA Sync softverom, što korisnicima ASUS matičnih ploča daje kontrolu nad RGB efektima, uključujući i uključivanje/isključivanje, ako je to potrebno.

Pomeranje brzinskih granica DDR4 memorije

Iako je dostigao zrelost, DDR4 se i dalje unapređuje, a SPECTRIX D40 predstavlja otelotvorenje napora da se postignu bolje performanse. Moduli su dostupni fabrički overklokovani na preko 4000 MHz, a početna brzina je 2400 MHz. SPECTRIX D40 je usklađen sa Intel XMP 2.0 zahtevima kako bi se omogućilo jednostavnije i ekstremnije overklokovanje. Na 4000 MHz, moduli su gotovo dvostruko brži od osnovnih DDR4 modula, što kao rezultat ima vidljivo bolje performanse u raznim primenama, od igranja to testiranja.

Optimizacija za Intel X299

S obzirom da je SPECTRIX D40 vrhunski proizvod, XPG tim je sarađivao sa Intelom kako bi obezbedio najbolje performanse na X299 platformi, koja takođe spada u sam vrh. SPECTRIX D40 SPD (serial presence detect) podešavanja rade sa Intel XMP 2.0 parametrima kako bi se osiguralo da memorijski moduli koji su podešeni na 2666 MHz ili više, rade na planiranoj brzini, za razliku od drugih modula čija brzina može opasti na 2400 MHz ili čak na 2133 MHz, zbog nedostatka XMP 2.0 podrške.

Napredno hlađenje i kontrola napajanja

SPECTRIX D40 moduli koriste posebno odabrane i testirane čipove, po meri urađene ADATA štampane ploče

sa 10 slojeva i robusna strujna kola. Štampane ploče sadrže 57 grama čistog bakra, a za hladnjak je korišćena legura aluminijuma. Obezbeđeno je efikasno odvođenje toplote, dok kontrola napajanja kompenzuje RGB osvetljenje, kako bi se osiguralo da performanse ostanu stabilne u svakom trenutku, čak i pri velikom overkloku.