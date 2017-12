ADATA predstavlja XPG SX6000 PCIe Gen3x2 M.2 2280 SSD

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi i NAND fleš proizvoda, predstavio je XPG SX6000 SSD. Ovaj proizvod predstavlja hrabar pokušaj da se ponude performanse koje daju PCI Express diskovi, po ceni koja je veoma bliska tradicionalnim 2,5“ SATA SSD-ovima. SX6000 koristi kompaktni M.2 format i dostiže 1000 MB/s pri čitanju i 800 MB/s pri upisu podataka, što je dvostruko više od SATA SSD-ova, bez relativnog povećanja cene.

Ova ponuda je rezultat fokusa kompanije ADATA na veoma brze, kompaktne M.2 diskove namenjene gejmerima, overklokerima i entuzijastima koji sami sklapaju svoj PC. SX6000 je napravljen u skladu sa NVMe 1.2 specifikacijama i nudi kapacitet do čak 1 TB, a sve to na veoma pristupačnom nivou, pri čemu postoje i napredniji modeli SX7000, SX8000 i SX9000.

Dvostruko veća brzina, ali ne i znatno viša cena

Glavna prednost SX6000 modela leži u fenomenalnom odnosu uloženog novca i performansi. Koristeći 3D TLC NAND, Realtek kontroler, NVMe 1.2 tehnologiju i PCIe Gen3x2 interfejs, on postiže brzine od 1000 MB/s pri čitanju i 800 MB/s pri upisu. U poređenju sa tipičnih 500 MB/s za upis i 400 MB/s za čitanje kod SATA III SSD-ova, ovo su dvostruko bolje performanse za manje od 10% višu cenu, za modele uporedivog kapaciteta.

Sve više matičnih ploča se isporučuje sa 2 i 4 M.2 slota, što je veliki skok u odnosu na jedan slot na odabranim pločama pre samo dve godine. Zbog toga se očekuje da PCIe M.2 SSD-ovi postanu mnogo prisutniji, a SX6000 ohrabruje taj trend kao pristupačna i brza alternativa koja odlično radi i kao disk za operativni sistem i kao disk za skladištenje podataka.

Savršena nadogradnja ili alternativa u nekoliko različitih kapaciteta

ADATA proizvodi SX6000 u kapacitetima 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB. Još jednom treba naglasiti da je cena manje od 10% viša u odnosu na SATA III SSD istog kapaciteta. Za PC korisnike koji traže značajno poboljšanje performansi, SX6000 je logičan naslednik SATA III SSD-a.

Bogat funkcijama i dizajniran za dugotrajnu upotrebu

SX6000 poseduje uobičajeni niz funkcija za poboljšanje performansi i dugovečnosti, koje deli sa svim ADATA i XPG SSD-ovima. Uravnoteženje trošenja, DRAM keš i SLC keširanje osiguravaju bolju raspodelu opterećenja i održavanje visokih performansi, čak i pri zahtevnim zadacima, kao što su kopiranje AAA video igara ili renderovanje videa. Iako drugi PCIe M.2 SSD-ovi mogu biti brži, SX6000 sa lakoćom nadmašuje SATA SSD-ove i, naravno, ostavlja hard diskove daleko iza sebe, sa deset puta većom brzinom od najbržih mehaničkih rešenja.