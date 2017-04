ADATA predstavlja XPG SX7000 PCI Express 3.0 x4 M.2 2280 SSD

ADATA® Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi i NAND fleš proizvoda, predstavio je SX7000 SSD, kao deo svog rastućeg XPG gejmerskog brenda. Izrađen u skladu sa M.2 2280 specifikacijom, SX7000 koristi pažljivo odabrane 3D TLC NAND fleš module, uparene sa SMI kontrolerom. SX7000 sa matičnom pločom komunicira preko PCI Express 3.0 x4 interfejsa i ispunjava NVMe 1.2 specifikacije, što mu omogućava 1800 MB/s brzinu čitanja, 850 MB/s brzinu pisanja i 130K/140K ulazno-izlaznih operacija u sekundi (IOPS). Dostupan je u kapacitetima od 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB, pa maksimalno iskorišćava fleksibilnost 3D NAND-a, kako bi kupcima ponudio veći izbor, u skladu sa njihovim budžetom i potrebama.

Izuzetno brz PCIe3x4 M.2 za širu publiku

Kao i prethodno predstavljeni XPG SX8000, i SX7000 SSD se sa desktop i laptop računarima povezuje preko niskoprofilnog M.2 2280 i šalje podatke preko četvorokanalne PCI Express 3.0 magistrale. Koristi 3D TLC NAND, pažljivo odabran da zadovolji ADATA standarde. To korisnicima čini SX7000 pristupačnijim M.2 diskom za prvu kupovinu, u odnosu na SX8000, koji koristi vrhunski 3D MLC NAND. Sa NVMe 1.2, SX7000 predstavlja značajno unapređenje u odnosu na SATA SSD-ove, a posebno u odnosu na hard diskove. Brzine čitanja idu i do 1800 MB/s, dok brzine pisanja dosežu 850 MB/s. To je skoro deset puta bolje od onoga što pruža HDD, ali i mnogo bolje od 500 MB/s pri čitanju i pisanju, koliko nude SATA SSD-ovi. IOPS vrednosti su takođe bar 40% veće u poređenju sa SATA SSD-ovima. SX7000 je idealan izbor za korisnike koji kupuju disk na koji će instalirati operativni sistem, jer skraćuje vreme podizanja sistema na samo nekoliko sekundi. Kao disk za čuvanje podataka, značajno ubrzava učitavanje igara i drugih programa.

Sve prednosti 3D NAND-a u kompaktnom i efikasnom disku

M.2 SSD-ovi ne samo da nadmašuju SATA diskove u performansama, nego su i mnogo energetski efikasniji, a i zauzimaju manje prostora u računaru. Kod laptopova je prednost i to što manje prazne bateriju, pa je autonomija rada duža. 3D NAND koji ADATA koristi u SX7000 SSD-u je pouzdaniji, brži i dugotrajniji od 2D NAND-a. SX7000 ima strogo proverenu i rigorozno testiranu MTBF (prosečno vreme između kvarova) cifru od 2 miliona sati, što je 25% više od diskova sa 2D NAND-om.

Kompletan paket karakteristika za poboljšanje performansi

SX7000 korisnicima nudi iste prednosti ADATA firmware-a, koje pruža i SX8000. SLC keširanje mu omogućava ulazak u pSLC (pseudo single-level cell) režim, radi održavanja brzine tokom opterećenja velikom količinom podataka. DRAM keš bafer dodatno pripomaže održavanju konstantnog protoka, dok LDPC ECC (low density parity check error correction) sprečava oštećenje podataka, a Data Shaping ravnomerno raspoređuje zadatke na sve ćelije fleš memorije, kako bi se sprečilo prevremeno trošenje. Ovaj paket karakteristika i performansi prati petogodišnja garancija.