ADATA predstavlja XPG SX8200 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 SSD

ADATA predstavila je danas XPG SX8200, svoj najbrži do sada napravljeni SSD namenjen krajnjim korisnicima. Odlikuje se kompaktnim M.2 2280 dimenzijama i koristi ultra brzi PCIe3x4 interfejs kako bi pružio brzine do 3200 MB/s pri čitanju i 1700 MB/s pri upisivanju podataka, što je idealno za igrače, overklokere i entuzijaste koji sami sklapaju svoj računar, uvek željnih nenadmašnih performansi! SX8200 koristi najnoviju, drugu generaciju 64-slojnog 3D NAND fleša radi veće pouzdanosti, a dostupan je u kapacitetima od 240 GB, 480 GB i 960 GB.

PCIe Gen3x4 – probijanje brzinske barijere

Koristeći ultra brzi PCIe Gen3x4 interfejs i NVMe 1.3 protokol, SX8200 pruža neverovatno poboljšanje u brzinama čitanja i pisanja. Odlikuje se 32-bitnom DRAM magistralom, inteligentnim SLC keširanjem i DRAM keš baferom, čime ubrzava sekvencijalno i 4K nasumično čitanje i pisanje. Dostiže brzine do 3200 MB/s pri čitanju i 1700 MB/s pri upisivanju, kao i 310K / 280K IOPS pri nasumičnom 4K čitanju i pisanju, za brže podizanje operativnog sistema, kraće vreme učitavanja igara i brži odziv sistema.

Više tehnologija za zaštitu podataka, za veću pouzdanost

Zahvaljujući drugoj generaciji 64-slojnog 3D NAND fleša, SX8200 je pouzdaniji, brži i dugotrajniji nego ikada ranije. Podržava RAID Engine i Data Shaping, za povećanu pouzdanost i stabilnost.

Uz to, ima deklarisano prosečno vreme između kvarova od 2 miliona časova (MTBF – mean time between failures). Između ostalih funkcija za povećanje pouzdanosti, SX8200 podržava LDPC (low density parity check) kod za korekciju grešaka i uravnoteženje trošenja.

Više opcija za igrače i profesionalce

Zbog izuzetne brzine i tolerancija kojima se odlikuje, SX8200 predstavlja sjajan izbor za igrače kojima brzine nikad dosta, overklokere i profesionalce kao što su umetnici koji se bave grafikom i renderingom, ali i kompozitore. Kupci mogu birati između nekoliko verzija u kojima je dostupan SX8200 – sa 240 GB, 480 GB ili 960 GB.

Pored toga, maloprodajno pakovanje uključuje i privlačni crni hladnjak sa XPG logoom, koji korisnici mogu sami, brzo i jednostavno, postaviti na SX8200. Kao i svi drugi XPG SSD-ovi i SX8200 ima produženu petogodišnju garanciju, kao što i priliči uređaju vrhunskog kvaliteta.