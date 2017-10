ADATA SD700 eksterni SSD je dobitnik nagrade „GoodDesign“ za 2017.

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, sa ponosom objavljuje da je SD700, eksterni 3D NAND SSD, dobitnik „GoodDesign“ nagrade za 2017. godinu.

Nagrade „GoodDesign“ (poznate i kao G oznake“) dodeljuje Japanski institut za promociju dizajna i smatraju se jednim od najprestižnijih i najcenjenijih svetskih priznanja za dizajn.

Mesto među vodećima i pionirima u svetu dizajna

Žiri koji bira dobitnike „GoodDesign“ nagrada je odabrao SD700 zbog izuzetne izdržljivosti u veoma kompaktnom i prenosivom pakovanju privlačnog dizajna. SD700 je otporan na prašinu i vodu po IEC IP68 standardu, a zadovoljava i MIL-STD-810G standarde američke vojske za otpornost na udarce, ali i pored toga ne izgleda ni glomazno ni ružno.

Naprotiv, dizajneri kompanije ADATA su postigli privlačan izgled kombinovanjem elastičnog omotača i čvrstog unutrašnjeg kućišta. SD700 lako staje na dlan ruke i teži samo 75 grama. Dostupan je u žuto-crnoj kombinaciji i potpuno crnoj boji.

ADATA je počastvovana što je SD700 obezbedio mesto među retkim proizvodima koji su odabrani za „GoodDesign“ nagradu za 2017. godinu i što se našao u probranom društvu. SD700 je odabran među više stotina uređaja, što dokazuje njegovu uspešnost, ne samo kao tehnološke inovacije nego i kao umetničkog dela.

Kombinacija izdržljivosti i tehnološke inovativnosti

SD700 je 3D NAND SSD koji korisnicima nudi brzine čitanja i pisanja podataka do 440 MB/s, što je četiri puta brže od robusnih eksternih hard diskova. Njegov 3D NAND omogućava veću gustinu, bolje performanse i povećanu pouzdanost u poređenju sa starijim 2D NAND-om.

Dostupan je u kapacitetima do 1 TB i pruža gotovo univerzalnu kompatibilnost sa konzolama, PC i Mac računarima putem USB konektora.