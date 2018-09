ADATA XPG najavljuje partnerstvo sa organizacijom za e-sport Flash Wolves

– ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula i NAND fleš proizvoda, sklopio je partnerstvo s jednim od najvećih imena u e-sportu na Tajvanu – organizacijom Flash Wolves. Partnerstvo je logičan nastavak nedavnog ADATA-inog sponzorstva takmičenja IeSF World Championship 2018. u Kaohsiungu, kao još jedne aktivnosti podrške rastu e-sporta na Tajvanu i širom sveta.

„Izuzetno smo zadovoljni što ćemo biti sponzori organizacije Flash Wolves jer time proširujemo svoju misiju ponude hardvera visokih performansi koji unapređuje iskustva igrača na svim nivoima od početnika do profesionalaca“, rekao je Simon Chen, predsednik i glavni izvršni direktor kompanije ADATA i dodao da će kompanija u budućnosti, kroz blisku saradnju sa e-timovima, organizatorima takmičenja i državnim telima, nastaviti sa promocijom e-sporta na Tajvanu i u drugim regionima.“

„Podrška poslovne zajednice ključna je za rast e-sporta na Tajvanu i povećanje njegove konkurentnosti na međunarodnoj pozornici“, rekao je Pei-Ching Hsu, zamenik izvršnog direktora udruženja za e-sport kineskog Taipeija. „Nadamo se da će primer kompanije ADATA i drugih sponzora motivisati druge članove zajednice da podupru podizanje tajvanskog e-sporta na viši nivo“, zaključio je Pei-Ching Hsu.

ADATA XPG i Flash Wolves najavili su partnerstvo na konferenciji za medije u Taichungu, a na kojoj su učestvovali predsednik i glavni izvršni direktor kompanije ADATA Simon Chen, članovi organizacije Flash Wolves, kao i osvajači bronzane medalje s Azijskih igara: Maple (Yi-Tang Huang), Betty (Lu Yu-Hong) i SwordArt (Shuo-Jie Hu).

Organizacija Flash Wolves osnovana je 2013. i jedna je od vodećih tajvanskih organizacija za e-sport. Učestvovali su na nekim od najprestižnijih takmičenjima, uključujući svetsko prvenstvo u League of Legends (LoL) i Intel Extreme Masters turnir.