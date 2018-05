ADATA XPG predstavlja INFAREX K20 gejmersku tastaturu

ADATA Technology je predstavila XPG INFAREX K20 gejmersku tastaturu. Namenjena strastvenim igračima, tastatura se odlikuje elegantnim crnim kućištem sa mehaničkim plavim prekidačima, silom aktivacije od 50 g i pozadinskim osvetljenjem sa 11 svetlosnih efekata, za vrhunsku upotrebljivost i nenadmašan osećaj u igrama.

Tasteri na INFAREX K20 su dizajnirani sa fokusom na dugovečnost i izdržljivost, pa imaju životni vek od 50 miliona pritisaka, a poseduju i anti-ghosting funkcionalnost, kako bi se osiguralo da se komande i više istovremenih pritisaka uvek registruju.

Sjajan osećaj pri svakom pritisku tastera

Prednosti korišćenja mehaničkih plavih prekidača igrači će najbolje uočiti kroz sjajan osećaj pri svakom pritisku tastera. Ergonomski oblikovane kapice tastera, u kombinaciji sa silom aktivacije od 50 g, pružaju korisnicima odličan taktilni osećaj, koji im olakšava da znaju kada je tačno njihov pritisak registrovan. Štaviše, zahvaljujući anti-ghosting funkcionalnosti korisnici ne moraju da brinu o sukobu signala, ili da neki taster neće biti registrovan, kada se istovremeno pritisne više tastera.

Stvorite pravi atmosferu sa 11 svetlosnih efekata

Tasteri sa pozadinskim osvetljenjem na INFAREX K20 tastaturi su opremljeni sa 11 svetlosnih efekata, između kojih se lako možete prebacivati posebnim tasterom za izbor režima rada. Pored toga, brzina svetlosnih efekata se može podešavati pomoću dodatnih tastera koji se nalaze sa obe strane tastera za izbor režima rada. To znači da korisnici mogu prilagoditi svetlosne efekte, kako bi kreirali željenu atmosferu za igru koju igraju ili raspoloženje u kom se nalaze. Upotrebljivost tastature dodatno povećavaju Media tasteri, pomoću kojih korisnici usred žestoke bitke mogu brzo podesiti jačinu zvuka ili druge parametre, bez potrebe da pokreću druge programe.

Stvorena izdržljiva za bitku

Stalno i intenzivno igranje može brzo uzeti danak na tastaturi, pa je INFAREX K20 napravljena da bude izdržljiva i robusna. Predviđeno je da njeni tasteri izdrže 50 miliona pritiskanja, a opremljena je izuzetno izdržljivim i ojačanim pletenim kablom, koji je mnogo otporniji na kidanje, uvrtanje i lomljenje.