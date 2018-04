ADATA XPG predstavlja SPECTRIX D41 DDR4 RGB memoriju

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi i NAND fleš proizvoda, predstavio je XPG SPECTRIX D41 DDR4 RGB, memoriju nove generacije.

Ovi memorijski moduli objedinjuju osvežavajući novi dizajn, izuzetnu brzinu i zadivljujuće programabilno RGB osvetljenje, kako bi gejmerima ponudili dostojnu nadogradnju njihovih računara. Pored toga, XPG SPECTRIX D41 memorija podržava Intel® X299 2666 MHz i AMD AM4/Ryzen platforme, a dostupna je u dve boje – grimizno crvenoj i titanijum sivoj.

RGB osvetljenje u punom sjaju

Metalni hladnjak SPECTRIX D41 memorije je inspirisan oklopom i karakteriše ga upečatljiva silueta koja simbolizuje impresivne performanse. Na vrhu se nalazi potpuno otkrivena RGB LED traka koje neometano sija, omogućavajući da se boje i svetlosni efekti po izboru korisnika vide u punom sjaju.

Svetlosni efekti su programabilni, pa ih korisnici mogu prilagoditi svojim potrebama i podesiti razne parametre, kao što su brzina pulsiranja i intenzitet svetla, te na taj način poboljšati svoj doživljaj tokom igranja. Sve ovo se može kontrolisati pomoću ADATA RGB Sync aplikacije ili preko programa za kontrolu RGB svetla koje nude veliki proizvođači matičnih ploča.

Brzina i efikasnost

SPECTRIX D41 pruža izuzetne performanse i impresivnu brzinu, sa radnim taktovima koji se kreću od 2660 MHz do preko 4600 MHz. Podržava i Intel® X299 2666 MHz i AMD/ Ryzen platforme, kao i Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 za lako overklokovanje iz samog operativnog sistema računara i povećanu stabilnost sistema. U trećem kvartalu ove godine ADATA XPG će ponuditi varijantu SPECTRIX D41 memorije koja će imati brzine do 5000 MHz.

Pouzdana i izdržljiva

SPECTRIX D41 memorija je napravljena od čipova visokog kvaliteta, odabranih kroz rigorozan proces selekcije, što obezbeđuje maksimalnu pouzdanost i trajnost. Ima namenski pravljen hladnjak i desetoslojni PCB koji pruža poboljšani kvalitet prenosa signala i veću stabilnost. Kao i svi drugi ADATA i XPG memorijski moduli, SPECTRIX D41 XPG dolazi sa doživotnom garancijom.