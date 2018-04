ADATA XPG predstavlja SPECTRIX D80 DDR4 RGB memoriju

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi i NAND fleš proizvoda, predstavio je XPG SPECTRIX D80 DDR4 RGB, prvu RGB DDR4 memoriju na svetu sa hibridnim vazdušno-tečnim hlađenjem. Kombinujući hladnjak sa tečnošću, aluminijumski hladnjak i termički provodljive materijale na PCB-u, SPECTRIX D80 ima sveobuhvatan sistem za hlađenje i pruža vanserijske performanse.

Hibridno vazdušno-tečno hlađenje

SPECTRIX D80 sa gornje strane ima hladnjak sa neprovodljivom tečnošću, koja zahvaljujući niskoj tački ključanja efikasno odvodi toplotu. On u saradnji sa aluminijumskim hladnjakom i termički provodljivim materijalima na PCB-u nudi sveobuhvatno hlađenje. Opremljen RGB osvetljenjem koje se može programirati, hladnjak sa tečnošću nije samo funkcionalan, nego i vizuelno impresivan, sa tečnošću koja sija tako da je svi mogu videti.

Korisnici mogu prilagoditi svetlosne efekte tako što će napraviti svoj šablon i podesiti brzinu pulsiranja, intenzitet svetla i druge parametre. Kontrolisanje osvetljenja je jednostavno uz pomoć RGB Sync aplikacije, a korisnici mogu upotrebiti i neki od programa za kontrolu osvetljenja koje nude veliki proizvođači matičnih ploča.

Overklokerske performanse, dobra pouzdanost

Napravljena za strastvene igrače, entuzijaste koji sami sklapaju svoj računar i overklokere, SPECTRIX D80 memorija radi na širokom rasponu radnih taktova, od 2666 MHz do 5000 MHz, uz podršku za Intel® X299 2666 MHz i AMD AM4/Ryzen platforme. Pored toga, prekonfigurisani Intel® XMP (Extreme Memory Profile) 2.0 profili omogućavaju brži overkloking, jer eliminišu potrebu za pojedinačnim podešavanjem parametara u BIOS-u. Kako bi se dodatno poboljšala pouzdanost, memorijski moduli koriste čipove visokog kvaliteta koji su pažljivo odabrani kroz rigorozni proces selekcije, a desetoslojni PCB pruža poboljšani kvalitet signala i veću stabilnost, čak i prilikom rada na velikim brzinama ili pod velikim opterećenjem.

ADATA XPG je prvi put predstavila prototip memorije sa tečnim hlađenjem na CES 2018 sajmu u Las Vegasu, što je izazvalo veliko uzbuđenje. XPG SPECTRIX D80 je implementacija tog dizajna na komercijalno dostupnim memorijskim modulima.