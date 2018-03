ADATA XPG predstavlja SX950U – 3D NAND SSD za igrače

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavio je danas XPG SX950U, 2.5” SATA 6Gb/s SSD namenjen ljubiteljima video igara, koji koristi najnoviju 3D NAND fleš memoriju i brzi SMI kontroler da bi dostigao impozantne kapacitete do 960 GB, uz značajno veće brzine čitanja/pisanja do 560/520 MB u sekundi. Pored toga, SX950U je opremljen inteligentnim SLC keširanjem i DRAM keš baferom, kako bi pružao optimizovane i konzistentne performanse. Kako bi se osigurao integritet i bezbedan prenos podataka, SX950U poseduje LDPC ECC i RAID Engine tehnologije, što povećava stabilnost sistema i produžava radni vek SSD-ova. Za PC entuzijaste i gejmere u potrazi za optimalnim igračkim iskustvom, SX950U predstavlja idealan izbor za unapređenje performansi sistema po pristupačnoj ceni.

Velika brzina uz izuzetnu stabilnost

Gejmerski SX950U SSD koristi 3D NAND fleš poslednje generacije, pa pruža veću pouzdanost i bolje performanse, u poređenju sa SSD-ovima koji koriste prethodni 2D NAND. Zahvaljujući velikim kapacitetima do 960 GB, igrači mogu da smeste više igara i podataka na SX950U. Ovaj SSD koristi SMI kontroler, zajedno sa inteligentnim SLC keširanjem i DRAM keš baferom, a deklarisan je na maksimalne brzine prenosa od 560 MB/s pri čitanju i 520 MB/s pri upisivanju. Zahvaljujući karakteristikama koje poseduje SX950U, igrači će moći da pokreću i učitavaju igre brže nego ikad.

Vrhunska izdržljivost za igrače

Da bi se sprečilo pojavljivanje grešaka prilikom prenosa podataka, SX950U podržava LDPC ECC (Low Density Parity Check Code), kako bi omogućio algoritmima da rade u realnom vremenu, precizno dekodiraju, i unaprede kvalitet prenosa podataka. Pored toga, SX950U ima ugrađene RAID Engine i DATA Shaping tehnologije za sigurnost podataka i pruža nenadmašnu stabilnost uz dug životni vek. Vrhunski kvalitet kojim se odlikuje SX950 sa sobom nosi i dodatnu pogodnost u vidu produžene petogodišnje garancije.