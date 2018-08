Nakon 10 godina: NVIDIA donosi real-time ray tracing tehnologiju gamerima širom sveta sa GeForce RTX

Gamescom-NVIDIA je danas predstavila GeForce RTX™ seriju, prve gaming grafičke kartice koje su zasnovane na novoj NVIDIA Turing™ arhitekturikao i NVIDIA RTX™ platformi, koja kombinuje shadere sledeće generacije sa real-time ray tracing tehnologijom i potpuno novim AI mogućnostima.

Ova nova hibridna grafička sposobnost predstavlja najveći generacijski skok ikada u gaming grafičkim procesorima. Turing – koji donosi 6x više performansi od svog prethodnika, Pascal™ – redefiniše PC kao ultimativnu gaming platformu, sa novim funkcijama i tehnologijama koje donose 4K HDR igre u 60 frejmova u sekundi čak i u najnaprednijim naslovima.

“Turing otvara novo zlatno doba gaminga, donosi realizam koji je moguć samo uz ray tracing tehnologiju, za koju je većina ljudi mislila da je još uvek deset godina daleko od nas”, rekao je Jensen Huang, osnivač i direktor kompanije NVIDIA, koji je govorio pred Gamescom, najveći svetski sajam posvećen video igrama. “Najveća inovacija je hibridni rendering model koji unapređuje današnju kompjutersku grafiku dodavanjem super brze ray-tracing akceleracije i AI-a.RTX će definisati novi izgled kompjuterske grafike. Jednom kada vidite RTX igru, ne možete se vratiti nazad.”

GeForce RTX – Nova familija gaming grafičkih kartica

Novi GeForce RTX 2080 Ti, 2080 i 2070 GPU-ovi donose pregršt do sada neviđenih mogućnosti u gaming grafičkim karticama, uključujući:

Nova RT jezgra koja omogućuju ray tracing objekata u realnom vremenu, uz fizički precizne senke, refleksije i globalno osvetljenje.

Turing Tensor Cores za izvođenje super brzog deep neural network procesuiranja.

Novi NGX neural graphics framework koji integriše AI u sveukupni grafički pipeline, što omogućuje AI algoritmima da ostvare izuzetno poboljšanje i generisanje slike.

Nova Turing shader arhitektura sa Variable Rate Shading tehnlogijom omogućuje shaderima da fokusiraju moć obrade na delovima koji su bogati detaljima, čime se povećavaju ukupne performanse.

Novi memorijski sistem koji sadrži ultra brzu GDDR6 sa preko 600GB/s memorijskog propusnog opsega za brze igre igre visoke rezolucije.

NVIDIA NVLink®, brzi interconnect koji pruža veći bandwidth (do 100 GB/s) i poboljšanu skalabilnost za multi-GPU konfiguracije (SLI).

Hardverska podrška za USB Tipe-C ™ i VirtualLink ™ (1), novi otvoreni industrijski standard koji se razvija kako bi zadovoljio zahteve snage, prikaza i propusnog opsega za sledeću generaciju VR uređaja preko jednog USB-C™ konektora.

Nove i poboljšane tehnologije za poboljšanje performansi VR aplikacija, uključujući Variable Rate Shading, Multi-View Rendering i VRWorks Audio.

Dizajirani od kompanije NVIDIA za potrebe gamera

NVIDIA objavljuje i specijalne Founders Edition verzije novog GeForce RTX GPU-a. Dizajnirane i izgrađene prema najvišim standardima kompanije, ključne karakteristike GPU-a uključuju:

Fabrički overklokovan dizajn u8 samom startu, sa sledećim generacijom 13-faznog iMON DrMOS napajanja i ispod-milisekundnom power managementom za maksimalni overclocking.

Konfiguracija sa dva ventilator sa 13 lopatica koji proizvode 3x veći protok vazduha uz ultra-tihu akustiku.

Precizno mašinski izrađen aluminijumski poklopac sa dijamantski- isečenim ivicama koje pružaju rigidan ali i lagan okvir sa lepim i glatkim, kontinuiranim krivinama.

Prva full-card vapor komora, koja je 2x veća kako bi maksimizirala širenje toplote i prenos na finstack.

Poboljšani DisplayPort 1.4a sa DSC omogućuje da jedan konektor pokreće 8K monitor na 60Hz.

Gaming industrija podržava GeForce RTX

Najveći svetski izdavači igara, developeri i kreatori game enginea, najavili su podršku za NVIDIA RTX platformu kako bi gameri širom sveta imali priliku da iskuse sva poboljšanja koja donosi real-time ray tracing tehnologije u kombinaciji sa naprednim AI-em. Među njima su i Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus, Control, and Assetto Corsa Competizione. Developers include EA, Square Enix, EPIC Games, i drugi.

Platforma NVIDIA RTX brzo se pozicionira kao industrijski standard za real-time ray tracing i veštačku inteligenciju u igrama.

RTX platformu takođe usvaja i veliki broj developera profesionalnih aplikacija za rendering, uključujući Adobe, Autodesk i Pixar.

Početna cena od 499 dolara, prednarudžbe kreću od danas, na tržištu od 20. septembra

Uz početnu cenu od 499 dolara, GeForce RTX grafičke kartice, uključujući i NVIDIA Founders Edition, biće dostupne širom sveta u preko 238 zemalja i teritorija. One će biti prodavane i od strane partnera uključujući ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY i Zotac.

Prednarudžbe na nvidia.com kao i kod preko 100 partnera počinju danas za GeForce RTX 2080 Ti i GeForce RTX 2080, uz dostupnost na tržištu od 20. septembra. GeForce RTX 2070 će biti dostupan u oktobru.

GeForce GPU Ray Tracing Performanse* Memorija Početna cena Founders Edition RTX 2080 Ti 10 GigaRays/sec 78T RTX-OPS 11GB $999 $1,199 RTX 2080 8 GigaRays/sec 60T RTX-OPS 8GB $699 $799 RTX 2070 6 GigaRays/sec 45T RTX-OPS 8GB $499 $599

* Ekvivalentne agregatne matematičke operacije koje donose Turing Shaders, CUDA Cores, Tensor Cores, i RT Cores koji su potrebni za renderovanje RTX grafike. Rezultat važi za Founders Edition verzije.