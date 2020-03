Evropski centar za kreiranje kratkoročnih meteoroloških prognoza (ECMWF) je odabrao AMD EPYC pokretani superkompjuter kompanije Atos, za novu instalaciju koja će, kada postane operativna, iduće godine, biti u stanju da predviđa vremenske prilike u radijusu od 10 kilometara uz izvanrednu preciznost i pouzdanost koja do sada nije bila moguća.

“Podaci u realnom vremenu, o meteorološkim prilikama, koje će obezbeđivati AMD EPYC pokretani superkompjuter, instaliran u ECMWF-ovom datacentru, ima potencijal da dramatično smanji opasnosti ekstremnih vremenskih prilika, sa kojima smo suočeni sve više i više, svake godine”, istakao je Forest Norrod, AMD-ov potpredsednik i generalni menadžer serverske divizije.

Atosov BullSequana XH2000 superkompjuter pokreću AMD-ovi EPYC 7742 procesori, koji sa svoja 64 brza “Zen2” jezgra omogućavaju performanse bez presedana u svetu superkompjutera i energetsku efikasnost neuporedivu sa bilo kojim drugim rešenjem na tržištu.

Dr. Florens Rabier, direktorka ECMWF-a je istakla da je predviđanje vremenskih prognoza izuzetno proračunski zahtevan proces, dodavši: “Zahvaljujući ovoj investiciji, bićemo u mogućnosti da razvijemo mnogo precizniju prognozu više rezolucije za manje od sat vremena, što znači kvalitetnije i upotrebljivije informacije za naše zemlje članice.”

Novi superkompjuter će biti instaliran tokom ove godine u ECMWF-ovom datacentru u Bolonji, a vrednost kompletne investicije iznosi 80 miliona EUR!

Korporacija Atos je globalni lider u digitalnoj transformaciji, sa godišnjim prihodom od 11 milijardi EUR i preko 110.000 zaposlenih u 73 zemlje. Atos je broj jedan u Evropi, kada je reč o cloud servisima, cyber-sigurnosti i superkompjuterima. Činjenica da je ovakav tehnološki gigant odabrao AMD EPYC procesore za svoj moćni i kritično važan superkompjuter, najbolje svedoči o neprikosnovenoj snazi i vrednosti AMD-ovog procesora.