Univerzitet u Štutgartu je najeminentnija evropska akademska institucija, kada je reč o HPC (High Performance Computing) računarstvu. Takođe, u pitanju je centralna institucija kada su u pitanju strateški nemački planovi za uključivanje u najveću superkompjutersku trku četvrte industrijske revolucije!

Instrumentalni deo ove stragije je najnoviji superkompjuter koji je pušten u rad, a čije su performanse fantastičnih 26 petaflopsa (26 triliona operacijau sekundi). “Hawk”, kako glasi naziv ovog moćnog superkompjutera je baziran na najnovijoj, drugoj, generaciji AMD EPYC procesora kodnog imena “Rim”. AMD EPYC 7742 raspolaže sa 64 brza “Zen2” jezgra i sposoban je da paralelno procesira 128 računskih niti pri frekvenciji od 2.25GHz.

“Hawk” je zasnovan na specijalnoj varijanti “Apollo” superkompjuterske platforme kompanije Hewlett Packard Enterprise i čini ga ukupno 5,632 serverska čvora, međusobno povezna putem InfiniBand HDR200 interfejsa.

U tih 5,632 serverska čvora smešteno je ukupno 11,264 AMD EPYC procesora odnosno čak 720,896 “Zen2” čipleta. Zahvaljujući AMD-ovoj liderskoj “Zen2” arhitekturi i 7 nanometarskoj proizvodnoj tehnologiji kompanije TSMC, bilo je moguće napraviti najmoćniji evropski superkompjuter za svega 38 miliona EUR. Kompletnu specifikaciju samog “Hawk” superkompjutera je moguće pogledati na zvaničnom portalu univerzitetskog centra za super-računarstvo.

Ono što je specifično za “Hawk” u odnosu na neke druge svetske superkompjuterske instalacije, jeste da će 10% njegovog raspoloživog vremena, biti stavljeno na raspolaganje kompanijama Federalne Republike Baden-Vurtemberg. Trenutno 40 srednje-velikih preduzeća koristi ovu pogodnost, te ne čudi spremnost republičke administracije da plati polovinu cene koštanja superkompjutera.

Jasno je da sve instance, kako na republičkom, tako i na saveznom nivou, kako u akademskim krugovima, tako i u privrednim, razumeju značaj ulaganja u razvoj super-kompjuterske infrastrukture. Uzimajući u obzir poslovičnu nemačku preciznost, ekonomčnost i transparentnost, odabir AMD EPYC baziranog superkompjutera je jasan dokaz da AMD-ovi procesori pružaju najbolje performanse, sigurnost i pouzdanost za uloženi novac.