Nezavisna kompanija „QA Consultants“, koja je specijalizovana za nezavisnu proveru kvaliteta i pouzdanosti softvera, objavila je novi izveštaj koji potvrđuje da AMD ima najstabilnije drajvere u industriji grafičkih procesora. AMD bazirani sistemi su besprekorno prošli 401 od 432 testa, dok su NVIDIA sistemi prošli 356 testova pouzdanosti. Procentualno govoreći, to je 93% izvršenih testova za AMD, naspram 82% izvršenih testova za Nvidia drajvere.

„QA Consultants“ su testirali šest najpopularnijih AMD grafičkih akceleratora. Reč je o Radeon RX 560, RX 580 i RX Vega64, u domenu gejminga, odnosno Radeon PRO WX 9100, WX 7100 i WX 3100 u domenu profesionalne primene. Za igračke kartice su korišćeni Radeon Software Adrenalin 18.5.1 drajveri, a za Radeon Pro kartice korišćen je Software Enterprise 18.Q2 drajver.

„Rezultati do kojih je došao „QA Consultants“ reflektuju AMD-ovu kontinualnu posvećenost na usavršavanju stabilnosti drajvera, uz neprestano dodavanje najpopularnijih mogućnosti koje korisnici Radeon kartica zahtevaju.“, istakao je gospodin Andrej Zdravković, AMD-ov korporativni potpredsednik za razvoj i strategiju softverskih proizvoda.