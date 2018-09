AMD kombinuje „Zen“ procesorska i „Vega“ grafička jezgra u jednom novom čipu

AMD Athlon familija procesora – modeli 200GE, 220GE i 240GE su osmišljeni kao pristupačna rešenja za svakodnevnu i raznoliku upotrebu jeftinih kućnih računara. Kombinujući dva brza „Zen“ procesorska jezgra i tri mićna „Vega“ grafička jezgra u okviru versatilnog „SoC“ (System-On-Chip) dizajna, novi Athlon procesori nude brzo i veoma uglađeno korisničko iskustvo u svakodnevnim zadacima od surfowanja web-om, preko video striminga i igranja u visokoj rezoluciji.

Skupa sa novim Athlon procesorima, AMD je lansirao i „PRO“ modele svoje postojeće linije Ryzen procesora, koji su namenjeni poslovnom sektoru, komercijalnim kupcima, velikim sistemima i javnim nabavkama.

Novi AMD Athlon procesori, koriste sve benefite sada već etablirane AM4 platforme – brza DDR4 memorija, NVMe SSD-ovi, 4K video izlazi putem DP i HDMI 2.0 interfejsa, USB 3.1 Gen2 portovi i lakoća nadogradivosti na jače Ryzen modele u doglednoj budućnosti.

Ono što krajnju kupci mogu očekivati od AMD Athlon 200GE procesora kada se za desetak dana pojavi u prodaji jeste:

Do 169 procesnata odzivnije računarstvo u poređenju sa AMD-ovom prethodnom generacijom AMD A6-9500E 1

Do 67 procenata boplje GPU performance i do 2X bolja energetska efikasnost poređeno naspram konkurentskog modela 4

Do 84 procenta brže high-def PC gaming performance u poređenju sa konkurentskim modelom[i]

AMD Athlon™ desktop procesori sa Radeon™ Vega grafikom, specifikacije

MODEL CPU Cores Threads Frekvencija procesora Broj grafičkih procesorskih jedinica [ii] TDP (Wati) Cena (USD) AMD Athlon™ 200GE 2 4 3.2GHz 3 35W $55 AMD Athlon™ 220GE Detalji u Q4 2018 kad bude lansiran AMD Athlon™ 240GE Detalji u Q4 2018 kad bude lansiran

AMD Athlon 200GE procesori će biti globalno raspoloživi od strane zvaničnih AMD-ovih retailera i sistem integratora, počevši od 18. 09. 2018. Ostatak familije – modeli 220GE i 240GE su planirani za lansiranje u četvrtom kvartalu ove godine.

Što se tiče novih AMD PRO modela procesora, ukupno četiri nova modela su lansirana:

AMD Athlon PRO Desktop Procesori i druga generacija AMD Ryzen PRO desktop Procesora, modeli

MODEL Cores Threads Clock Speed Max Boost/Base (GHz) Cache TDP (Wat) Graphics Compute Unit AMD Athlon™ PRO 200GE 2 4 3.2 5MB 35W 3 AMD Ryzen 7 PRO 2700X 8 16 4.1/3.6 20MB 105W N/A AMD Ryzen 7 PRO 2700 8 16 4.1/3.2 20MB 65W N/A AMD Ryzen 5 PRO 2600 6 12 3.9/3.4 19MB 65W N/A

Najveći globalni OEM-ovi kao što su DELL, HP, Lenovo, Acer će uvrstiti u ponudu svojih komercijalnih PC-a nove procesore u skladu sa dinamikom i cikličnim planovima iz domena komercijalnog sektora i tenderskih ponuda za velike sisteme i javne ustanove.