AMD lansirao pristupačni “RDNA” bazirani Radeon Pro W5500 grafički akcelerator

AMD je lansirao novi profesionalni grafički akcelerator, baziran na najnovijoj RDNA grafičkoj arhitekturi. Radeon Pro W5500 pruža performanse i donosi napredne funkcije profesionalcima u oblasti CAD/CAM modelovanja, 3D animacije i video produkcije. Kako bi udovoljio današnjim zahtevima aktivnih profesionalaca za dizajn i proizvodnju, te za arhitekturu, inženjerstvo i građevinarstvo (AEC), AMD je takođe najavio Radeon Pro W5500M GPU za profesionale prenosne radne stanice nove generacije.

Koristeći visoko-performansnu AMD “RDNA” arhitekturu i 8GB GDDR6 memorije, Radeon Pro W5500 grafička kartica pruža do 25 procenata veće performanse po kloku od prethodne generacije “Graphics Core Next” (GCN) arhitekture.

Ključne karakteristike Radeon Pro W5500 grafičkog akceleratora uključuju:

• Neverovatne performanse u multitaskingu – omogućuje do 10 puta bolje procenjene performanse u konkretnom radu sa profesionalnim softverskim paketima, u odnosu na konkurenciju u referentnoj vrednosti SPECvievperf 13 pod opterećenjem više zadataka.

• Energetsku efikasnost u realnom radu – Kombinacija energetski efikasne AMD RDNA arhitekture i Radeon Pro upravljačkog softvera, omogućava da Radeon Pro W5500 skalira kako bi udovoljio zahtevima profesionalnih aplikacija, trošeći do 32 procenta manje sistemske energije u proseku u SOLIDWORKS modeliranju, naspram konkurencije.

• Softver profesionalne klase – Radeon Pro Software za Enterprise nudi poboljšanja performansi u svakom izdanju. Podrška je takođe data za AMD Remote Workstation koji profesionalcima omogućava pristup fizičkim radnim stanicama s bilo kojeg mesta.

Očekuje se da će grafička kartica Radeon Pro W5500 biti dostupna u drugoj polovini meseca po preporučenoj maloprodajnoj ceni od $399 kod vodećih etailera. Ovde ćete pronaći više informacija o tome gde da kupite. Očekuje se da će Radeon Pro W5500M GPU biti dostupan na profesionalnim mobilnim radnim stanicama na proleće.