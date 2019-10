AMD lansirao prvi 65W desktop procesor na svetu sa 12 jezgara

Nastavljajući svoju 7-nanometarsku „Zen2“ ofanzivu, započetu letos, AMD je lansirao liniju Ryzen 3000 serije procesora namenjenih poslovnim računarima, prvenstveno, velikih OEM-ova kao što su HP ili Lenovo, koji svojim EliteDesk, odnosno ThinkCentre linijama snabdevaju tržište malih i velikih biznisa, kao i javnog sektora.

AMD-ovi poslovno orinetisani procesori imaju u nazivu sufiks „PRO“ i po nekoliko bitnih detalja se razlikuju od svojih imenjaka bez dotičnog sufiksa, namenjenih običnim korisnicima. Najznačajnija razlika je što „PRO“ Ryzeni koriste kompletan zaštitni skup tehnologija, koje koriste i EPYC procesori. Konkretno, PRO modeli podržavaju punu enkripciju sistemske memorije i komplentarni su sa sigurnosnim tehnologijama kao što su Windows Security, Lenovo ThinkShield ili HP SureStart.

Takođe, AMD garantuje sigurnu dostupnost modela na duge staze. Konkretno period od dve godine. Ovo je bitan elemant pri javnim nabavkama koje se odvijaju u više tranši kroz različite vremenske intervale. Ono što svakako najviše zanima poslovne kupce jeste da dobijaju najbolje parče silicijuma sa „PRO“ procesorima.

S tim u vezi najinteresantniji aspekt PRO linije jeste da su svi modeli sa maksimalnom potrošnjom između 35 i 65W. Ovo je izuzetno bitan elemenat pošto su po pravilu poslovni desktop PC-i malog formata, skromnih napajanja i rashladnih rešenja, obično smešteni u neko zavučeni ćošak sa ne preterano mnogo cirkulacije i provetrnosti.

Činjenica da je AMD uspeo da napravi 65W Ryzen 9 PRO procesor sa 12 jezgara i 24 procesorske niti, dovoljno govori o izvanrednom kvalitetu ovih 7 nanometarskih čipleta i mogućnostima „Zen2“ arhitekture. HP i Lenovo su prvi poslovni partneri koji će lansirati na tržište svoje poslovne PC-e bazirane na novoj generaciji AMD-ovih Ryzen PRO procesora, u ovom kvartalu, dok će se ostali igrači iz ovog sektora priključiti početkom iduće godine.