AMD lansirao prvi 7nm GPU na svetu, sa premijernom podrškom za PCI Express 4.0

AMD je lansirao prvi GPU na svetu koji je proizveden u najnaprednijoj 7 nanometarskoj tehnologiji. Ovim potezom kompanija nastavlja jedanaest godina dugu pionirsku tradiciju donošenja novih GPU-ova na najnaprednijem tehnološkom procesu proizvodnje. AMD je bio prvi sa 55nm GPU-om, daleke 2007. Potom je usledio prvi 40nm, nakon njega prvi 28nm, zatim prvi 14nm i danas smo konačno probili novu granicu sa novim „Vega 7nm“ GPU-om.

Davne 2011. AMD je lansirao prvi PCI Express 3.0 GPU na svetu, danas je opet prvi sa PCI Express 4.0 „Vega 7nm“ GPU-om.

Novi, „Vega 7nm“ GPU prvo dolazi na AMD Radeon Instinct MI60 grafičkim akceleratorima, namenjenim ubrzavanju mašinske inteligencije i donose najbrže performanse na svetu, kada je reč o najzahtevnijem procesiranju u FP64 preciznosti, od čak 7.4 TFLOPS-a.

Da bi se ovako moćan GPU dovoljno brzo „nahranio“ podacima, AMD ga je spojio sa čak 32GB HBM2 memorije, omogućivši fantastični memorijski protok od 1 TB/s, uz potpunu ECC korekciju, koja je imperativ u serverskom okruženju.

Kako bi omogućio skoro potpuno linearno skaliranje performansi sa dodavanjem više Radeon Instinct akceleratora, AMD ih je opremio sa ultra-brzim „Infinity Fabric“ linkovima koji obezbeđuju protok od 200 GB/s između četiri povezana akceleratora.

Da bi se sva ova sirova hardverska snaga adekvatno iskoristila u svrhe akceleracije najzahtevnijih zadataka iz domena mašinske inteligencije, AMD je lansirao najnoviju verziju svoje otvorene softverske platforme – ROCm 2.0. Ova platforma je dizajnirana da omogući ubrzani razvoj energetski efikasnih heterogenih računarskih sistema visokih performansi. ROCm podržava 64bitne Linux distribucije – CentOS, RHEL i Ubuntu i podršku za najpopularnija razvojna okruženja za duboko učenje, kao što su TensorFlow 1.11, PyTorch (Caffe2) i ostale. Više o ROCm 2.0 platformi možete pronaći na ovoj stranici, a Googleov direktor za TensorFlow je ovo imao da kaže u vezi sa AMD-ovom platformom:

„Google veruje da je otvoreni kod na dobrobit svakoga. Mi smo videli kako korisne mogu biti tehnologije otvorenog koda za mašinsko učenje, kao što je TensorFlow. Zato nam je drago što ih AMD svojski podržava. Sa ROCm otvorenom platformom, TensorFlow korisnici će imati benefite od GPU akceleracije i još robusniji ekosistem za mašinsko učenje“.

AMD Radeon Instinct MI60, baziran na „Vega 7nm“ GPU-u, kao i ROCm 2.0 softverska platforma će biti dostupni korisnicima i partnerima idućeg meseca. Krajem narednog kvartala, dostupna će biti i MI50 verzija Radeon Instinct akceleratora, koja će imati nešto manji broj procesorskih jedinica i 16 umesto 32GB HBM2 memorije, što će omogućiti pristupačniju cenu i dostupnost još širem krugu korisnika, što iz poslovnih, tako i iz akademskih krugova.