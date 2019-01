AMD na CES 2019 demonstrirao performanse prvih x86 procesora na svetu proizvedenih u 7 nanometarskoj tehnologiji

Danas se zatvaraju vrata još jednog CES-a, najvećeg do sada po posećenosti i broju izlagača. Ono što je bez sumnje označilo CES 2019. jeste bila AMD-ova premijerna konferencija uživo i tehnologije, odnosno proizvodi, koje je AMD tom prilikom lansirao, najavio i demonstrirao.

Na specijalnoj konferenciji („keynote“), na ovogodišnjem CES-u, AMD-ova predsednica i CEO, dr Lisa Su je uživo demonstrirala performanse najmoćnijih procesora koje je AMD ikada napravio. Oba procesora su zasnovana na AMD-ovoj novoj mikroarhitekturi, nazvanoj kratko i jednostavno „Zen 2“.

Prvi procesor je namenjen hiper-rastućem tržištu centara velikih podataka („datacenter“). U pitanju je AMD EPYC™ procesor druge generacije, sada već poznat pod godim imenom „Rome“. Druga generacija EPYC™ procesora,

dolazi u konfiguracijama do čak 64 jezgra po procesoru! Ova do sada nezamisliva količina x86 jezgara u okviru jednog procesora je omogućena zahvaljujući izuzetnom dostignuću AMD-ovih inženjera – tzv. „čiplet“ tehnologiji spajanja više manjih, fizičkih, procesorskih čipova u jedan masivni unificirani procesor. „Tajni sastojak“ ove tehnologije je AMD-ova „Infinity Fabric“ veza koja ih spaja… ili što bi čuvena pesma rekla „Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas“…

Jedan AMD EPYC™ procesor druge generacije je upoređen sa dva povezana Intel Xeon Platinum 8180 procesora. Ovo su najjači Intelovi procesori ikada i svaki košta 12,200 USD na Amazonu.

Procesori su testirani u identično konfigurisanim serverima pomoću standardnog industrijskog benchmarka – NAMD, koji simulira ogromni bio-molekularni sistem. Rezultat javnog testiranja je pokazao da je jedan AMD EPYC „Rome“ procesor druge generacije približno 15% brži naspram dva Intel Xeon 8180 Platinum procesora, ukupne cene 24,400 USD.

Novi AMD-ov EPYC™ procesor druge generacije će biti lansiran u prodaju sredinom godine, kada će se znati i njegova cena. Ono što se već sada zna, jeste da će EPYC procesor druge generacije biti u potpunosti kompatibilan sa kompletnom postojećom infrastrukturom, tako da će se bez problema moći ugrađivati u postojeće ploče i koristiti postojeće memorije i coolere.

Drugi, i za svakodnevne korisnike mnogo zanimljiviji procesor koji je AMD uživo testirao na pozornici CES-a, jeste nadolazeća treća generacija AMD Ryzen™ desktop procesora. I novi Ryzen™ je baziran na čudesnoj „Zen 2“ arhitekturi i proizvodi se u TSMC-ovim fabrikama u vodećoj 7-nanometarskoj tehnologiji.

Pored toga što donosi drastično povećanje performansi naspram prve generacije AMD Ryzen procesora, treća generacija donosi i nove mogućnosti za čitavu AM4 platformu – prvu podršku za PCI Express 4.0 standard. Pri tome, Ryzen™ procesor treće generacije je u potpunosti kompatibilan sa kompletnom postojećom infrastrukturom, tako da će se bez problema moći ugrađivati u postojeće ploče i koristiti postojeće memorije i coolere.

Demonstracija uživo je bila upriličena kroz poređenje sa najjačim Intelovim desktop procesorom – Core i9 9900K. Ovaj uzbudljivi dvoboj dva procesora sa 8 jezgara i 16 računarskih niti je odrađen u industrijski standardizovanom benchmarku – Cinebench 15. Oba procesora su pokazala praktično iste performanse, s tim da je za postizanje nivoa performansi Intelovog procesora od 530 USD na Amazonu (dana 11.1.2019), osmojezgarnom Ryzenu™ treće generacije trebalo čak 30% manje energije! Pri tome, oba procesora su koristila istu memoriju – DDR4-2667 i isti Noctua Cooler, uz fabričke UEFI postavke platformi.

Inače, sa postignutih 2057 CB15 poena, Ryzen treće generacije je 45% brži u odnosu na Ryzen 7 1700, model iz prve generacije!

Najveće iznenađenje za ogromni auditorijum prisutan na samoj konferenciji, a i širom planete, putem YouTube protoka uživo, predstavljalo je samo pokazivanje fizičkog izgleda procesora. Novi Ryzen™ treće generacije koristi „čiplet“ tehnologiju baš kao i serverski EPYC™. Sam procesor je tako dizajniran da pored demonstrirane verzije sa 8 jezgara, bez problema može doći i u verziji sa čak 16 jezgara!

Ostaje da vidimo na leto kakva je AMD-ova finalna odluka kako treba da bude konfigurisan maloprodajni model, kao i koliko će da košta. No, ova demonstracija i prikazani potencijal novog procesora, kao i ostalih proizvoda koje je AMD predstavio su su uticali da renomirani Tom’s Hardware Guide dodeli „The Best in show“ nagradu AMD-u.