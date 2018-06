AMD na Computexu 2018

Na danas održanoj konferenciji za medije u Taipeiu, na Computexu, AMD je po prvi put javno demonstrirao svoje najnovije GPU i CPU proizvode. Novi AMD Ryzen Threadripper procesor za entuzijaste i profesionalce dolazi baziran na unapređenoj „Zen+“ arhitekturi izrađenoj u 12nm tehnologiji i donosi do 32 Zen+ jezgra sa podrškom za procesiranje 64 threada.

Novi „Vega 20“ GPU, proizveden u najnaprednijoj 7nm tehnologiji, uparen sa čak 32GB brze HBM2 memorije, donosi izvanredne performanse za sve profesionalce, bilo da se bave 3D modelingom i raytracingom ili mašinskom inteligencijom.

U AMD-u su pogotovo ponosni na nove partnere u svetu cloud tehnologije. Tehnološki gigant, kompanija Tencent je objavila implementaciju EPYC procesora u okviru svojih cloud servisa, Cisco je predstavio svoju novu serversku platformu visoke gustine, baziranu na EPYC procesorima, a HPE je lansirao novi EPYC single-socket server desete generacije.

Takođe, CEO Dr. Lisa Su je pokazala prvi primerak nove generacije EPYC procesora, kodnog imena „Rome“, koji je proizveden u 7nm tehnologiji, a koji je upravo stigao iz fabrike u AMD laboratorije i uskoro će biti uzorkovan serverskim partnerima, kako bi se spremno pripremili za lansiranje u idućoj godini.

Najveći svetski OEM proizvođači su predstavili svoje najnovije proizvode bazirane na našim CPU-ovima i GPU-ovima:

Acer Predator Helios 500 notebook i Predator Orion 5000 desktop i Nitro 50 desktop

Asus VivoBook X505ZA i X570ZD notebookovi

Dell Inspiron 13“ 7000 2-in-1, Inspiron 15“ 5000 notebookovi i Inspiron 7000 gaming desktop

HP Envy x360 13“ i 15“ 2-in-1 notebookovi,

Huawei MateBook D 14“ notebook

Lenovo Yoga 530 i IdeaPad 530S, 330S i 330 notebookovi

PowerColor Vega56 nano

AMD i Samsung su objavili podršku za Radeon FreeSync tehnologiju u okviru QLED televizora za 2018. godinu, donoseći ultimativno gladak i besprekoran igrački ugođaj kako za vlasnike gaming PC-a sa Radeon GPU-ovima, tako i za vlasnike XBOX S i X igračkih konzola.