AMD-ov novi grafički akcelerator za profesionalce

Nakon što je letos lansirao prve Radeon igračke grafičke kartice bazirane na novoj RDNA grafičkoj arhitekturi i „Navi“ GPU-u proizvedenom u liderskoj 7nm litografskoj tehnologiji, AMD je sada pripremio i Radeon Pro verziju RDNA baziranog grafičkog akceleratora, namenjenog profesionalnim korisnicima i kreatorima.

AMD Radeon Pro W5700 je prvi profesionalni grafički akcelerator na svetu, koji je baziran na GPU-u proizvedenom u 7nm. U kombinaciji sa mogućnostima nove RDNA grafičke arhitekture, to mu omogućava izuzetnu efikasnost i dramatično ubrzanje performansi u odnosu na prethodnu generaciju.

Zahvaljujući mogućnostima novog „Navi“ GPU-a baziranog na RDNA arhitekturi, Radeon Pro W5700 je takođe, prvi profesionalni grafički akcelerator, koji koristi PCI Express 4.0 tehnologiju, što ga čini idealnim akceleratorom, pogotovo za video editore koji koriste DaVinchi Resolve.

Skot Herkelman, AMD-ov korporativni potpredsednik i generalni menadžer Radeon Tehnološke Grupe, je povodom lansiranja novog Radeon Pro grafičkog akceleratora istakao: „Dizajnirali smo Radeon Pro W5700 tako da omogući drastična ubrzanja u najeminentnijim profesionalnim grafičkim paketima i industrijskim aplikacijama.Arhitekte, dizajneri i inženjeri sada imaju sirovu snagu na raspolaganju za pokretanje zahtevnih zadataka poput VR-a, fizički realnog dizajna, renderinga i raytracinga u najzahtevnijim grafičkim softverskim paketima.“

Osam ključnih novosti i karakteristika koje novi AMD Radeon Pro W5700 donosi su:

AMD RDNA arhitektura visokih performansi – sadrži redizajnirani motor za geometriju i računske jedinice, pružajući do 25 posto veće performanse po kloku i do 41 posto veće prosečne performanse po vatu, od prethodne generacije „Graphics Core Next“ (GCN ) arhitekture.

– sadrži redizajnirani motor za geometriju i računske jedinice, pružajući do 25 posto veće performanse po kloku i do 41 posto veće prosečne performanse po vatu, od prethodne generacije „Graphics Core Next“ (GCN ) arhitekture. Izuzetna energetska efikasnost – kombinujući AMD Radeon ™ Pro Enterprise softverske opcije i inteligentne optimizacije potrošnje, zajedno s energetskom efikasnošću AMD RDNA arhitekture i 7nm proizvodne tehnologije, Radeon ™ Pro W5700 pružia do 18 posto bolju efikasnost celokupnog sistema naspram konkurentskih proizvoda.

– kombinujući AMD Radeon ™ Pro Enterprise softverske opcije i inteligentne optimizacije potrošnje, zajedno s energetskom efikasnošću AMD RDNA arhitekture i 7nm proizvodne tehnologije, Radeon ™ Pro W5700 pružia do 18 posto bolju efikasnost celokupnog sistema naspram konkurentskih proizvoda. Ubrzani CPU-GPU multitasking – pruža izvanredne multitasking performanse čak i u najzahtevnijim situacijama, poput nastavka modeliranja uz pozadinski rendering, pružajući do 5.6X više performanse radnog procesa od konkurencije u SPECviewperf® 13 benchmarku.

– pruža izvanredne multitasking performanse čak i u najzahtevnijim situacijama, poput nastavka modeliranja uz pozadinski rendering, pružajući do 5.6X više performanse radnog procesa od konkurencije u SPECviewperf® 13 benchmarku. Softver profesionalnog kvaliteta – AMD Radeon ™ Pro Software for Enterprise nudi profesionalni nivo puzdanosti i kvaliteta, te kontinuirana poboljšanja performansi i robusnu sigurnost, kao i industrijski vodeće mogućnosti, uključujući AMD Remote Workstation koji pruža mogućnost profesionalcima da rade gotovo s bilo kojeg mesta s mogućnostima i performansama poput onih na GPU-u unutar desktop rade stanice.

– AMD Radeon ™ Pro Software for Enterprise nudi profesionalni nivo puzdanosti i kvaliteta, te kontinuirana poboljšanja performansi i robusnu sigurnost, kao i industrijski vodeće mogućnosti, uključujući AMD Remote Workstation koji pruža mogućnost profesionalcima da rade gotovo s bilo kojeg mesta s mogućnostima i performansama poput onih na GPU-u unutar desktop rade stanice. Inovativne mogućnosti softvera za VR – AMD Radeon ™ ReLive za VR omogućava profesionalcima koji koriste AMD Radeon ™ Pro W5700 grafičke kartice bežično vizualiziraju svoje kreacije pomoću aplikacija koje podržavaju VR i odabiru samostalne VR kacige, poput HTC VIVE Focus ™ Plus.

– AMD Radeon ™ ReLive za VR omogućava profesionalcima koji koriste AMD Radeon ™ Pro W5700 grafičke kartice bežično vizualiziraju svoje kreacije pomoću aplikacija koje podržavaju VR i odabiru samostalne VR kacige, poput HTC VIVE Focus ™ Plus. PCIe® 4.0 visoke propusne moći – AMD Radeon ™ Pro W5700 prva je grafička kartica za radne stanice koja podržava PCIe® 4.0, isporučujući dvostruko veći propusni opseg od PCIe® 3.0 kako bi omogućio nesmetane performanse u GPU-intenzivnim aplikacijama.

– AMD Radeon ™ Pro W5700 prva je grafička kartica za radne stanice koja podržava PCIe® 4.0, isporučujući dvostruko veći propusni opseg od PCIe® 3.0 kako bi omogućio nesmetane performanse u GPU-intenzivnim aplikacijama. Sertifikovane profesionalne aplikacije – Optimizovano i sertifikovani za vodeće aplikacie za dizajn i proizvodnju, arhitekturu, inženjering i izgradnju kako bi se postigla stabilnost i pouzdanost koja je potrebna profesionalcima.

– Optimizovano i sertifikovani za vodeće aplikacie za dizajn i proizvodnju, arhitekturu, inženjering i izgradnju kako bi se postigla stabilnost i pouzdanost koja je potrebna profesionalcima. Ultra-brzi USB-C®– AMD Radeon ™ Pro W5700 je prva grafička kartica za radne stanice koja uključuje USB-C® priključak, podržavajući sve veći izbor monitora sa USB-C® ulazom i VR kaciga.

Tehničke Specifikacije novog AMD Radeon Pro W5700 grafičkog akceleratora:

Compute Units TFLOPS (FP32) GDDR6 kapacitet Memorijski protok Broj video izlaza Radeon™ Pro W5700 36 do 8.89 8GB 448 GB/s 6

Novi AMD Radeon Pro W5700 je dostupan u slobodnoj prodaji kod vodećih etailer-a po preporučenoj ceni od $799 bez poreza. U pitanju je cena za američko tržište, dok će na ostalim tržištima varirati od dodatnih lokalnih nameta i troškova transporta i valutnih konverzacija.