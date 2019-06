AMD-ova RDNA arhitektura u budućim Samsungovim proizvodima

Globalni lider u domenu mobilnih tehnologija i poluprovodničke industrije, kompanija Samsung, licencirala je AMD-ovu grafičku arhitekturu.

Kao deo strateškog partnerstva na duge staze, AMD i Samsung su dogovorili saradnju kroz koju će AMD obezbediti grafičku intelektualnu svojinu, koju će Samsung integrisati u svoje procesore i SoC-eve (“System-On-Chip”).

Licencirana intelektualna svojina, koju će AMD obezbediti Samsungu je bazirana na novoj RDNA grafičkoj arhitekturi koju je AMD objavio pre par dana na Computexu.

Samsung će AMD-ovu arhitekturu koristiti u niskopotrošnim procesorima, namenjenim mobilnom tržištu. Takođe, Samsung se obavezuje na redovno plaćanje licencnih prava AMD-u.

Povodom ove strateške kooperacije, AMD-ova predsednica i CEO dr Lisa Su je izjavila: “Upotrebljavanje naše Radeon grafičke tehnologije kroz različite ekosisteme: PC, konzole, igranje u oblaku, kao i u centrima velikih podataka, je u stalnom porastu. S tim u vidu, izuzetno smo uzbuđeni zbog partnerstva sa Samsungom, kao industrijskim liderom, koji će ubrzati igračke inovacije na mobilnom tržištu. Ovo strateško partnerstvo će imati pozitivan uticaj na širenje naše Radeon grafičke tehnologije kroz mobilno tržište, dramatično šireći bazu naših korisnika i programera.”