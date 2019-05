AMD pokreće najmoćniji superkompjuter na svetu

AMD, Cray, Nacionalna Laboratorija „Hrastov Greben“ i američko ministarstvo energetike su najavili izgradnju prvog superkompjutera koji će probiti exaflops (hiljadu triliona) barijeru. „Frontier“, kako glasi ime novog superkomjutera će biti instaliran u nacionalnim laboratorijama „Hrastov Greben“ 2021. godine. Da bi bio sposoban za performanse od 1,5 sekstilion operacija u sekundi, „Frontier“ je dizajniran da koristi sledeću generaciju AMD EPYC procesora i AMD Radeon Instinct GPU-ova.

Superkompjuter „Frontier“ će biti korišćen u svrhe istraživanja novih tehnologija veštačke inteligencije, simulacije najkompleksnijih klimatskih modela, gradivnih delova atoma, genoma i drugih važnih naučno-istraživačkih problema

„AMD je izuzetno ponosan na saradnju sa Cray-em i nacionalnom Laboratorijom „Hrastov greben“. Ova saradnja će rezultovati najjačim superkompjuterom na svetu, rekao je Forest Norod, AMD-ov stariji potpredsednik i generalni menadžer serverske divizije. „Novi Cray-ev superkompjuter će objedinjavati tri ključne AMD-ove tehnološke inovacije: AI optimizovane EPYC procesore i Radeon Instinct akceleratore, povezane sa „Infinity Fabric“ vezom i pokretane kroz ROCm softversku platformu razvijenu sa Crayem“.

„Veoma smo uzbuđeni zbog saradnje sa AMD-om na izgradnji Frontier superkompjutera za „Hrastov greben“ nacionalnu laboratoriju“, istakao je Stiv Skot, CTO i stariji potpredsednik korporacije Cray. „Naša superkompjuterska arhitektura „Shasta“ je dizajnirana i optimizovana za podršku vodećim procesorskim tehnologijama. Koristeći „Slingshot“ mrežnu strukturu, „Shasta“ veoma efikasno povezuje sve delove superkompjutera, omogućavajući dramatično uvećanje sveukupnih performansi zarad pomeranja granica naučnih otkrića“.

AMD ima dugu i ponosnu istoriju saradnje sa američkim ministarstvom energetike, na izgradnji superkompjutera. Prvi superkompjuter koji je koristio AMD-ove procesore je bio „Jaguar“, daleke 2005. Posle njega je došao „Titan“ 2011. Sa „Frontier“ superkompjuterom, AMD se nakon deset godina ponovo vraća na superkompjutersku scenu ito pravo na prvo mesto. Ugovor sa ministarstvom za enegetiku, pored samog superkompjutera, obuhvata i otvaranje i podršku centra izvrsnosti, nekoliko verzija testnih sistema malog obima i višegodišnju podršku.

„Izuzetno smo srećni zbog saradnje sa AMD-om i rada na integraciji CPU i GPU tehnologija u naš novi superkompjuter“, istakao je Džef Nikols, direktor računarstva nacionalne laboratorije „Hrastov Greben“. „Razvoj i rad na izgradnji superkompjutera kao što je „Frontier“, zahteva izuzetno blisku saradnju sa svim partnerima u industriji. Iz te perspektive, bliska saradnja sa AMD-om je ključni faktor na projektu ovakvih razmera.“