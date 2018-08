AMD predstavio najmoćniji desktop procesor na svetu AMD Ryzen Threadripper

AMD je danas objavio početak globalne dobavljivosti najmoćnijeg desktop procesora na svetu [i] . AMD Ryzen Threadripper 2990WX sa svoja 32 jezgra, sposobna za obradu 64 paralelna programska threada, donosi moć za ultimativno PC iskustvo. Druga generacija AMD Threadripper procesora je napravljena na bazi „Zen+“ arhitekture koja je optimizovana za naprednu 12 nanometarsku tehnologiju proizvodnje. Unapređena arhitektura i tehnologija proizvodnog procesa su omogućili da vodeći AMD procesor bude do 53% brži od vodećeg konkurentskog procesora1. Druga generacija AMD Ryzen Threadripper procesora podržava najsveobuhvatniji I/O[ii] i kompatibilna je sa postojećom infrastrukturom u obliku AMD X399 platforme, uz jednostavnu nadogradnju BIOS-a.

„Kreirali smo Ryzen Threadripper jer smo uvideli priliku da najzahtevnijim korisnicima priuštimo mogućnost iskorišćenja nesvakidašnjih performansi za najzahtevnije zadatke iz sfere kreativnih i razvojnih aplikacija.“, istakao je Džim Anderson, stariji potpredsednik i generalni menadžer procesorske i grafičke poslovne grupe u okviru AMD-a. „Sa drugom generacijom Ryzen procesora, pomerili smo nivo izazova na potpuno drugu lestvicu, isporučujući najveći, najmoćniji i najimpresivniji desktop procesor ikada“.

„AMD je udahnuo vetar u jedra celokupnog PC tržišta, sa lansiranjem Ryzen procesora, donoseći primamljiv izbor korisnicima i kupcima računara visokih performansi.“, istakao je Aleks Herera, analitičar i autor izveštaja o tržištu radnih stanica, analitičko-istraživačke kompanije „Jon Peddie Research“. „Sada sa drugom generacijom AMD Ryzen Threadripper procesora, AMD čini istu stvar za tržište profesionalnih radnih stanica, isporučujući moćan novi procesora za profesionalce“.

Veći i moćniji

AMD WX serija procesora stavlja korisniku na raspolaganje najveći broj procesorskih jezgara u klasi.[iii] , Threadripper 2990WX stiže sa 32 jezgra i 64 threada, dok Threadripper 2970WX poseduje 24 jezgra i 48 threadova. Ovi modeli su otelotvorenje pravog multi-core procesiranja, kreirani za prosumere koji vape za čistom procesorskom moći za sabijanje najzahtevnijih zadataka.

Druga generacija AMD Ryzen Threadripper 2990WX procesora isporučuje do 53% veće multi-thread performanse u odnosu na Core i9-7980XE 1 .

. Druga generacija AMD Ryzen Threadripper 2990WX omogućava do 47% veće rendering performanse za kreatore, naspram Core i9-7980XE[iv] .

AMD je unapredio drugu generaciju AMD Ryzen Threadripper procesora „X“ serije sa većim baznim i turbo frekvencijama za entuzijaste, kreatore, gejmere i strimere koji zahtevaju visoke performanse sa predivnim glatkim gejming iskustvom 16-core/32 thread AMD Ryzen Threadripper 2950X isporučuje do 41% bolje multi-thread perofmanse u poređenju sa Core i9-7900X[v] .

Bolje korisničko iskustvo uz mogućnosti koje donosi druga generacija

Druga generacija AMD Ryzen Threadripper procesora donosi unapređenu implementaciju AMD SenseMI[vi] tehnologije sa Precision Boost 2 i XFR2, kao i u slučaju običnih Ryzen procesora. Dodatne performanse i vrednost za entuzijaste su isporučeni kroz:

AMD StoreMI tehnologiju: svi postojeći i budući korisnici X399 platforme sada imaju besplatan pristup AMD StoreMI tehnologiji, koja na adekvatno konfigurisanim PC računarima donosi SSD nivo performansi u radu sa fajlovima pohranjenim na mehaničkom disku[vii] .

Ryzen Master Utility: Kao i u slučaju običnih Ryzen procesora, svi Threadripper procesori su potpuno otključani [viii] . Uz unapređeni Ryzen Master Utility, AMD je dodao nove mogućnosti poput brze core detekcije po CCX-u, napredne hardverske kontrole i jednostavne optimizacije uz samo jedan klik mišem.

. Uz unapređeni Ryzen Master Utility, AMD je dodao nove mogućnosti poput brze core detekcije po CCX-u, napredne hardverske kontrole i jednostavne optimizacije uz samo jedan klik mišem. Precision Boost Overdrive (PBO)[ix] : nova mogućnost unapređenja performansi koja omogućava multithread ubrzanje, kroz podizanje frekvetnog limita na najnovijim premium X399 matičnim pločama.

Potpuna platformska kompatibilnost

Svi AMD Ryzen Threadripper procesori podržavaju SocketTR4 platformu koja donosi šezdeset i četiri PCIe 3.0 linije i quad-channel DDR4 memoriju sa ECC podrškom. Svi AMD Ryzen Threadripper procesori druge generacije su podržani od strane svih dostupnih X399 matičnih ploča, uz jednostavan update BIOS-a. Skupa sa širokom selekcijom matičnih ploča, Socket TR4 platforma podržava i širok dijapazon postojećih i novih coolera, uključujući i novi WraithRipper vazdušni cooler, koji je proizveden i dostupan od strane kompanije CoolerMaster..

Kompletna linija AMD Ryzen Threadripper Desktop Procesora druge generacije

MODEL CORES/

THREADS BOOST/ BASE FREQUENCY (GHZ) L3$ (MB) TDP (WATTS) PCIe® Gen 3.0 LANES SEP (USD) EXPECTED AVAILABILITY Threadripper™ 2990WX 32/64 4.2/3.0 64 250W 64 $1,799 Sada Threadripper™ 2970WX 24/48 4.2/3.0 64 250W 64 $1,299 Oktobar 2018 Threadripper™ 2950X 16/32 4.4/3.5 32 180W 64 $899 31.08. 2018 Threadripper™ 2920X 12/24 4.3/3.5 32 180W 64 $649 Oktobar 2018

