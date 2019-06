AMD predstavio novu PC platformu za E3 2019

Na ovogodišnjem E3 ekspou, tokom „Next Horizon Gaming“ događaja, koji je uživo prenošen na YouTube-u, AMD-ova predsednica i CEO, dr Lisa Su je predstavila novu PC platformu sledeće generacije, iz AMD-a. Donoseći nove nivoe performansi i efikasnosti i uvodeći moćne nove opcije za sve igrače, AMD Radeon RX 5700 serija grafičkih kartica i treća generacija AMD Ryzen desktop procesora omogućavaju do sada neviđeni nivo vizuelne raskoši i ultra-odzivne igrivosti.

Nove AMD Radeon RX 5700XT i Radeon RX 5700 grafičke kartice su zasnovane na novoj AMD RDNA igračkoj arhitekturi, namenjenoj za kreiranje superiorne grafičke detaljnosti, svetlosnih performansi i naprednih mogućnosti za pokretanje najnovijih „AAA“ i eSport naslova. Nova familija takođe uključuje i specijalno „50th Anniversary“ izdanje AMD Radeon RX 5700XT grafičke kartice, kojom AMD obeležava pola veka postojanja. „50th Anniversary“ model poseduje više radne frekvencije, hladnjak zlatne boje i autogram dr Lise Su.

Treća generacija AMD Ryzen desktop procesora isporučuje liderske performanse u igranju, radu na računaru i kreiranju digitalnog sadržaja u zahtevnim aplikacijama, donoseći do sada neviđene količine ugrađene keš memorije. Tokom „Next Horizon Gaming“ događaja, dr Lisa Su je prikazala najnovijeg člana Ryzen procesora treće generacije – Ryzen 9 3950X, prvi mainstream desktop procesor sa 16 jezgara.

„Mi smo uložili puno vere i očekivanja u liderske tehnologije koje pomeraju granice računarstva visokih performansu, kako bi igračima obezbedili proizvode koji im trebaju da pokreću iskustva koja žele“, istakla je dr Lisa Su. „Naša procesorska perjanica – Ryzen serije 3000 i naša grafička uzdanica – Radeon RX 5700 serije, skupa omogućavaju performanse, tehnologiju i efikasnost za ultimativna igračka iskustva. Počevši od ekstra-visokog broja slika u sekundi, pa do novih nivoa vizuelne realnosti i kvaliteta slike, kao i mogućnosti jednostavnog snimanja i deljenja igračkih iskustava. Računari sa novim Ryzen procesorima i Radeon grafičkim kartama nude izvanrednu vrednost za svakog igrača u svakom cenovnom rangu.“

„Sedam od deset PC igrača, danas koristi grafičke kartice stare tri ili više godina. One ne poseduju neophodnu snagu i mogućnosti da obezbede potpuno uranjajuće igračko iskustvo visoke uverljivosti i visokih performansi“, istakao je Skot Herkelman, korporativni potpredsednik i generalni menadžer AMD-ove Radeon Technologies grupe. „Naše nove Radeon grafičke karte zasnovane na RDNA arhitekturi, redefinišu šta je moguće u 1440p igranju, generišući fantastičnu grafiku i sjajne performanse, uz liderske mogućnosti za podizanje igračkog iskustva na sledeći nivo“.

Nove grafičke karte iz Radeon RX 5700 serije, donose nekoliko novih, moćnih mogućnosti i tehnologija za omogućavanje superiornog 1440p igračkog iskustva.

Revolucionarna RDNA igračka arhitektura – napravljena od nule za superiorne performanse, proširivost i energetsku efikasnost, RDNA je dizajnirana da pokreće buduće PC-e, konzole, mobilne telefone i igračke servere u oblaku. Poseduje potpuno novu procesorsku jedinicu, dizajniranu i optimizovanu za unapređenu efikasnost. Oslanja se na keš memoriju u više nivoa, dizajniranu da smanji kašnjenje, poveća protok podataka i smanji potrošnju. Takođe poseduje i optimizovano grafičko procesiranje koje omogućava do 25% veće performanse po taktu i do 50% veće performanse po utrošenom vatu! Poređeno naspram prethodne GCN arhitekture, RDNA arhitektura donosi snagu neophodnu za omogućavanje uzbudljivih uranjajućih igračkih iskustava sa živopisnim efektima eksplozija, realistične fizike i senki, uz visok i uglađen framerate.

Radeon Image Sharpening (RIS) vraća izoštrenost teksturama koje su omekšane kroz različite efekte u post-procesiranju. RIS kombinovan sa GPU uvećavanjem, omogućava izoštrene scene uz uglađene pokretne slike, na displejima visoke rezolucije i radi kako sa DirectX 9 i 12 API-ima, tako i sa naslovima napravljenim u Vulkan grafičkom API-u.

FidelityFX je skup programskih rutina otvorenog koda, koji je na raspolaganju programerima igara zarad lakšeg kreiranja visoko-kvalitetnih efekata u post-procesiranju, koji igru čine još lepšom, omogućavajući balans između performansi i grafičke živopisnosti. FidelityFX obuhvata „Contrast-Adaptive Sharpening“ (CAS) koji ističe detalje u delovima sa niskim kontrastom, uz minimizovanje artifakta uzrokovanih ustaljenim metodama izoštravanja. Programeri planiraju da integrišu CAS u dosta popularnih igara, kao i u najpopularniji grafički endžin na svetu – Unity.

Radeon Anti-Lag je tehnologija optimizovana prvenstveno za esport naslove jer unapređuje konkurentnost igrača sa Radeon grafičkim kartama, tako što smanjuje ulaznu odzivnost do čak 31 procenat, omogućavajući iskustvo slično visokom broju sličica u sekundi.

Ekstremna osvežavanja slike kroz novu tehnologiju komunikacije sa displejem, je ono što Radeon RX 5700 familija donosi u vidu DisplayPort 1.4 DSC (Display Streaming Compression) protokola. Ovaj protokol omogućava rezolucije do 8K HDR 60 herca, ili 4K HDR 144 Hz sa punom 10bitnom paletom ito kroz samo jedan kabel. Asus je na E3 demonstrirao prvi Republic Of gamers monitor koji dolazi sa podrškom za DisplayPort 1.4 DSC protokol. U Pitanju je 4K 144 Hz 10bitni HDR1000 FreeSync 2 monitor.

Najveći ekosistem igračkih monitora – sa preko 700 podržanih AMD FreeSync i FreeSync 2 monitora, korisnici AMD Radeon RX 5700 kartica mogu uživati u uglađenom igranju bez prekidanja i cepanja slike.

AMD Radeon RX 5700 i Radeon RX 5700XT, kao i „50th Aniversary Edition RX 5700XT“ su prve gejmerske kartice koje podržavaju PCI Express 4.0 interfejst. Ostale specifikacije su u tabeli:

Model Compute Units Stream Processors TFLOPS GDDR6 (GB) Base Clock (MHz) Game Clock (MHz) Boost Clock (MHz) SEP (USD) Radeon™ RX 5700 XT 50th Anniversary Edition 40 2,560 Up to 10.14 8 1,680 1,830 Up to 1,980 $499 Radeon™ RX 5700 XT 40 2,560 Up to 9.75 8 1,605 1,755 Up to 1,905 $449 Radeon™ RX 5700 36 2,304 Up to 7.95 8 1,465 1,625 Up to 1,725 $379

Otvaranje ka novim igračkim iskustvima u saradnji sa programerima igara

AMD blisko sarađuje sa velikim brojem razvojnih studija koji rade na vodećim grafičkim tehnologijama za nove generacije igara, koje će doneti nova igračka iskustva na PC i kroz optimizacije dodatno podignuti performanse Radeon grafičkih kartica. Tokom prezentacije AMD Radeon RX 5700 familije grafičkih kartica, AMD-ovi gosti su bili vodeći programeri iz renomiranih razvojnih studija, kao što su Coalition Studio, Gearbox Software, Ubisoft, Unity. Oni su predstavili impresivne igre u razvoju, kao što su Gears 5, Borderlands 3, Ghost Recon breakpoint i Heretic tehnološki demo baziran na Unity grafičkom razvojnom okruženju.

Igrajte Gears 5 i preko 100 drugih PC igara sa Xbox Game Pass

AMD je takođe objavio proširenje saradnje sa Microsoftom kroz promociju Microsoftovog novog servisa – Xbox Game Pass za PC. Naime, Svim kupcima AMD-ovih novih, ali i postojećih procesora i određenih grafičkih kartica, kod zvaničnih partnera, stiže poklon u vidu tromesečne pretplate na ovaj novi servis. Zahvaljujući ovom poklonu, kupci će moći igrati, besplatno novi Gears 5 kada na jesen bude izašao.

Ultimativni desktop procesor za gejming

AMD je finalizirao familiju AMD Ryzen procesora treće generacije sa prvim mejnstrim desktop procesorom sa 16 jezgara i 32 procesorske niti – Ryzen 9 3950X. Sa maksimalnom turbo frekvencijom od 4.7 GHz i masivnih 72 MB keš memorije, AMD Ryzen 9 3950X je postavio nove rekorde u performansama i redefinisao pojam procesora za entuzijaste. Overklokerski eksperti su uspeli da podignu svih 16 jezgara Ryzen 9 3950X procesora na impresivnih 5.375 MHz uz pomoć hlađenja sa tečnim azotom i na taj način postavili nove svetske rekorde u Cinebenchu R20 od 12,167 poena. Novi, unapređeni alat za overklokovanje iz samog Windowsa – Ryzen Master Software Utility (RMSU) donosi podršku za Ryzen procesore treće generacije i omogućava čak i početnicima da overklokuju.

Model Cores/

Threads TDP[i] (Watts) Boost/Base Freq. (GHz) L2 + L3 Cache (MB) PCIe® 4.0 Lanes (processor+AMD X570) SEP[ii] (USD) Expected Availability Ryzen™ 9 3950X CPU 16/32 105W 4.7/3.5 72 44 $749 September, 2019

Nove Radeon grafičke kartice serije RX 5700, kao i novi AMD Ryzen procesori serije 3000 će se pojaviti u slobodnoj prodaji za mesec dana. Samo najjači Ryzen 9 3950X stiže na jesen.