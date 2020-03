AMD predstavio Ryzen 9 za Notebook računare

Kada je pre tri godine lansirao prvi “Zen” bazirani mikroprocesor, AMD je imao jasnu viziju u vezi sa ciljem koji želi da postigne. Ta vizija je bila veoma jednostavna, ali i veoma ambiciozna – sa jednom univerzalnom arhitekturom, kroz njeno godišnje usavršavanje, kreirati najbolje x86-64 processor za sva tri tržišna segmenta: desktop, serversko i notebook.

Ryzen i Threadripper procesori su ostvarili zacrtani cilj na desktop tržištu. EPYC je više nego dominantno ostvario taj cilj na serverskom tržištu. Sada je konačno došlo vreme da Ryzen Mobile učini isto i na tržištu notebookova.

Početkom godine, na CES 2020 ekspou, AMD je objavio da će na proleće krajnji kupci biti u prilici da kupe prve notebookove sa potpuno novom Ryzen Mobile 4000 serijom akcelerisanih procesora. Tom prilikom, kompanija je predstavila sve članove Ryzen 7, 5 i 3 familije, kako “U” modele sa potrošnjom od 15W, tako i “H” modele sa potrošnjom od 45W.

Danas, AMD zvanično najavljuje AMD Ryzen 9 4900H – najmoćniji mobilni procesor, baziran na “Zen2” arhitekturi i proizveden u najnaprednijoj 7nanometarskoj litografskoj tehnologiji.

Novi AMD Ryzen 9 4900H je osmišljen kao ultimativni procesor za igračke notebookove i prenosne radne stanice. Sa svojih 8 procesorskih jezgara i 8 grafičkih, kao i rasponom radnih frekvencija od 3.3 do 4.4 GHz za CPU, odnosno 1.75GHz za GPU, ovaj beskompromisni notebook procesor ima za cilj da ostvari ono što je Ryzen 9 učinio na desktop tržištu – preuzme brzinsku krunu od konkurencije.

No, AMD je otišao još jedan korak dalje! U saradnji sa bliskim partnerima, proizvođačima notebookova, AMD je kreirao verziju Ryzen 9 4900H procesora namenjenu igračkim notebookovima, tanjim od 21 milimetra! Ryzen 9 4900HS troši 35W i ima radne frekvencije u rasponu od 3 do 4.3 GHz. U odnosu na direktnog konkurenta – 45W Core i9-9880H, AMD Ryzen 9 4900HS je do 56% brži u najzahtevnijim operacijama kao što je 3D rendering u Blenderu, odnosno 23% brži u transkodingu videa u HandBrake-u.

Napraviti superioran procesor je samo jedan deo formule, svakako najveći, ali ne i jedini. S tim na umu, AMD je kreirao tehnologiju pod imenom “Smart Shift”. Cilj ove tehnologije je da na pametan način i potpuno transparentno u odnosu na korisnika i OS koji koristi, upravlja raspodelom termalnog i napojnog budžeta kod notebookova sa diskrenom grafikom. Naime, različite aplikacije i igre na različite načine opterećuju CPU i GPU, a notebook ima fiksan termalni okvir, kao i količinu energije koju može da podrži, pre nego li krene da obara frekvencije procesora (“trotlovanje”). SmartShift koristi mogućnosti AMD-ove “Infinity Fabric” veze koja postoji između procesora i GPU-ova baziranih na RDNA arhitekturi i momentalno prepoznaje kada je kom čipu potrebno više energije, jer je opterećeniji. Balansiranjem raspodele energije CPU-u ili GPU-u moguće je podići pojedinačne performanse ova dva glavna čipa i do 12%. DELL priprema prvi notebook koji će koristiti Smart Shift i on bi trebalo da bude dostupan na tržištu krajem idućeg meseca.

AMD očekuje da će do kraja godine proizvođači plasirati na tržište preko stotinu različitih modela notebookova sa Ryzen 4000 serijom mobilnih procesora. Od te brojke, očekivanja su da će naspram prošle godine, udeo igračkih notebookova biti duplo veći. Imajući u vidu performans ei mogućnosti čitave familije, a pogotovo njenog predvodnika – Ryzen 9 4900H, ovaj ambiciozni plan zvuči veoma realistično.