AMD Radeon RX 5500 donosi 7nm GPU-ove u mainstream

AMD je lansirao novog člana „Navi“ familije grafičkih procesora. Novi Radeon RX 5500 i Radeon RX 5500M su bazirani na „Navi 14“ GPU-u. Ovaj GPU, baš kao i njegov stariji brat – „Navi 10“ je proizveden u najnaprednijoj 7 nanometarskoj litografskoj tehnologiji i takođe koristi GDDR6 memoriju. Još jedna zajednička osobina koju Radeon RX 5500(M) deli sa Radeon RX 5700(XT) karticama jeste to što se kao osnova koristi najnovija RDNA igračka arhitektura, a tu je i podrška za PCI Express 4.0 standard povezivanja sa matičnom pločom.

Ono po čemu se razlikuju Radeon RX 5500(M) i Radeon 5700(XT) jeste sama veličina čipa – usled različitog broja izvršnih grafičkih jedinica i širine memorijske sabirnice. Radeon RX 5500 koristi 128bitnu memorijsku magistralu, što je sasvim dovoljno, ako se zna da sam GPU poseduje 22 izvršne grafičke jedinice. Podsećanja radi Radeon RX 5700XT poseduje 256bitnu memorijsku magistralu i ima 40 izvršnih grafičkih jedinica.

Sufiks „M“ u nazivu nove grafičke kartice, sugeriše da je taj model namenjen prenosnim računarima. Radeon RX 5500M ima identičan broj izvršnih grafičkih jedinica – 22, kao i njegova desktop varijanta, jedina razlika je u nešto nižim frekvencijama i maksimalnih 4GB video memorije, a sve u svrhe limitiranja potrošnje i termalnog budžeta za notebookove.

Radeon RX 5500 može biti opremljen do 8GB video memorije, što je stvar izbora samog proizvođača. Poseduje sirovu procesorsku snagu od 5,2 TFLOPS-a i maksimalnu „Boost“ frekvenciju do 1845 MHz, uz maksimalnu potrošnju od oko 150W.

MSI će biti prvi proizvođač notebookova koji će krajem meseca lansirati notebook sa AMD Radeon RX 5500M GPU-om i Ryzen 7 3750H mobilnim procesorom. MSI Alpha 15 će biti opremljen 144Hz panelom dijagonale 15 inča i NVMe SSD-om od 512GB.

HP, Lenovo i Acer su najavli nove modele svojih igračkih desktop PC-a, takođe opremljenih sa Radeon RX 5500 grafičkim karticama, na raspolaganju kupcima do kraja meseca.

Takoreći „višnjica na vrhu torte“ je to što AMD uz svaki Radeon RX 5500 ili RX 5500M poklanja i jednu od dve najnovije hit igre, po izboru kupca. U pitanju su Borderlands 3 i Ghost Recon Breakpoint.

Očekuje se da će proizvođači grafičkih kartica, sopstvene modele sa Radeon RX 5500 lansirati idućeg meseca.