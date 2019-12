AMD redefiniše poimanje upravljačkog softvera za GPU

Nastavljajući svoju šestogodišnju tradiciju, godišnjeg publikovanja značajnih revizija upravljačkog softvera za svoje Radeon grafičke kartice, AMD je danas objavio najnoviji veliki paket unapređenja svog Radeon softvera, pod nazivom „Adrenalin 2020“.

Novi upravljački softver za Radeon GPU-ove pre svega donosi kompletno promenjen izgled i filozofiju dizajna korisničkog interfejsa. „Adrenalin 2020“ u potpunosti redefiniše tradicionalno poimanje podešavanja opcija za bilo koju računarsku komponentu, a pogotovo jednu tako kompleksnu i svestranu kao što je GPU.

Kreatori novog “Adrenalin 2020” upravljačkog softvera su u prvi plan stavili potrebe običnog korisnika, igrača, koji želi da mu je sve na jednom mestu, po principu „na izvolte“. Kompletna biblioteka igara koju poseduje, bez obzira na kom sistemu digitalne distribucije je kupovao, biće mu na jednom mestu i na raspolaganju da parametre grafičke kartice podešava za svaku igru posebno. Takođe na jedno mestu će moći da prati i dijagnostiku performansi i ponašanja grafičke kartice u svakoj igri posebno!

Andrej Zdravković, AMD-ov korporativni potpredsednika softverskog razvoja, inače inženjer beogradskog ETF-a, je povodom publikovanja “Adrenalin 2020” upravljačkog softvera, koji je kreirao njegov tim inženjera, izjavio: „Sa svakom verzijom Radeon Softvera koji ponudimo korisnicima naših grafičkih kartica, mi smo laserski fokusirani na donošenje inovativnih mogućnosti koje igrači zahtevaju, kao i osetno podizanje performansi uz očuvanje ultimativne stabilnosti i pouzdanosti našeg softvera. Novi “Adrenalin 2020” upravljački softver podiže igranje na Radeon grafičkim karticama na sledeći nivo viših performansi, izuzetnog vizuelnog bogatstva i niza obaveznih mogućnosti koje dramatično unapređuju sveukupno korisničko iskustvo“.

Nove, kao i unapređene mogućnosti koje donose “Adrenalin 2020” upravljački softver su:

RadeonBoost – omogućava do 23% prosečno podizanje performansi tokom igranja uz dinamičko smanjivanje rezolucije renderovanja, uz podizanje glatkoće i odzivnosti uz izrazito malo i neuočljivo smanjenje kvaliteta slike. Radeon Boost će u startu biti podržan u većem broju igara, uz značajno proširenje podrške tokom vremena.

AMD Link – dolazi sa unapređenim korisničkim interfejsom i mogućnosti za striming na smartfone i izvan kućne mreže, omogućavajući igranje omiljenih igara bilo kad i bilo gde postoje uslovi za brzim mobilnim internetom.

IntegerDisplay Scaling – omogućava da se stare retro igre igraju u originalnom vizuelnom obliku, bez omekšavanja koje podrazumeva procesiranje slike na modernim LCD monitorima.

DirectML media Filters – omogućavaju filtriranje i ulanjanje šuma sa video i foto fajlova, uz upotrebu standardizovanih API-a za mašinsku inteligenciju.

RadeonImage Sharpening i RadeonAnti-Lag sada proširuju svoju podršku i na DirectX11 igre, uz omogućavanje krajnjem korisniku da manuelno odredi stepen izoštravanja. Radeon Anti-Lag donosi DX9 podršku i na starije generacije Radeon grafičkih kartica iz „GCN“ familije.

Novi AMD Radeon Software Adrenalin 2020 upravljački drajveri su na raspolaganju za preuzimanje sa AMD-ove zvanične stranice za podršku