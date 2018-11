AMD se vraća na tržište super kompjutera

Nastavljajući nezaustavljivu ekspanziju EPYC procesora kroz sve tržišne segmente računarstva visokih performansi, AMD je objavio povratak na tržište super kompjutera, u saradnji sa čuvenom kompanijom Cray.

Cray će za potrebe Naučno-istraživačkog centra Lawrence Berkeley National Laboratory kreirati moćni super kompjuter, nazvan „Perlmutter“, zasnovan na AMD EPYC procesorima nove generacije.

Perlmutter će biti sagrađen na bazi Cray CS500 linije super kompjuterskih klastera i biće tri puta moćniji u odnosu na postojeću instalaciju u čuvenoj laboratoriji, koju finasira departman za energiju, vlade SAD.

Perlmutter će koristiti više od 7000 naučnika, za više od 600 projekata godišnje, razvijajući nove i usavršavajući postojeće izvore održive energije. Analiza masivnih skupova podataka, otkrivanje novih materijala i mnogo drugi eksperimentalni radovi su samo neki od zadataka koje će ovaj moćni superkompjuter da obrađuje.

Perlmutter, koji je dobio ime po nobelovcu, Saulu Perlmutteru, će ući u upotrebu 2020 godine i koštaće 146 miliona američkih dolara!

Takođe, uz objavu rada na Perlmutteru, Cray je najavio i novu generaciju super kompjuterske platforme kodnog imena „Shasta“, koja je bazirana na AMD EPYC procesorima i Radeon GPU-ovima.

Osnovni parametri Crayeve CS500 platforme, bazirane na AMD EPYC procesorima podrazumevaju:

-Četiri dvoprocesorska čvora u standardnoj 2U šasiji

-Svaki čvor podržava dva PCIe 3.0 x16 slora (200Gb mrežne mogućnosti) i HDD/SSD konekcije

-EPYC 7000 procesori podržavaju 32 jezgra, odnosno 64 niti i 2TB DDR4 memorije u osmokanalnoj konfiguraciji

Povodom povratka AMD-a u svet super kompjutera, Forrest Norrod, AMD-ov generalni menadžer serverske divizije je istakao:

„Izuzetno smo ponosni na partnerstvo sa korporacijom Cray na izradi Perlmutter superkompjutera. Ovo je izuzetno važan događaj, kako za AMD, tako i za kompletnu industriju, gde kroz kolaboraciju, skupa pomeramo granice performansi hardvera i softvera u cilju novih naučno-istraživačkih proboja.“