ASUS najavljuje osveženu ponudu ROG gejmerskih laptopova

ASUS Republic of Gamers (ROG) je najavio osvežavanje kompletne ponude gejming laptopova. Prolećna ROG 2019 kolekcija meša potpuno nove modele sa osveženim sistemima kako bi spretno izbalansirala performanse koje zahtevaju igrači, kreatori sadržaja i napredni korisnici, sa pogodnostima koje unapređuju svakodnevno korišćenje.

Osnovna podela je po kućištima, sa moćnim desktop zamenama, lakim ultra-portabilnim modelima i unapređenom verzijom tradicionalnog formata laptopa. Postoje različiti nivoi koji odgovaraju traženim performansama i apetitu za još bolje gejming iskustvo. S-klasa laptopova nudi premijum iskustvo namenjeno profesionalcima, dok je dizajn M-klase blago modifikovan, kako bi se pronašla savršena sredina za praktične korisnike. Nova G serija se fokusira na same osnove kako bi bila što pristupačnija i poželela dobrodošlicu većem broju gejmera u brend. Specifični e-sports modeli zadovoljavaju specijalne zahteve i drugačije se tretiraju. Radi se o vrhunskim desktop zamenama koje su dostupne samo sa hardverom visokih performansi pod haubom. Bez obzira na kućište i ciljanu publiku, ROG gejming laptopovi su vođeni filozofijom inteligentnog hlađenja koja kombinuje odgovarajući termalni hardver sa pametnim softverom kako bi se osigurale optimalne performanse i akustika za sve što se dešava u svakom trenutku.

Upoznajte ROG Mothership: budućnost desktop zamene

Konvencionalni preklopni modeli ograničavaju hlađenje i zaključavaju se u fiksnu poziciju kako bi se uklopili u format koji staje u krila. To je dobro kompromisno rešenje za mnogo laptopova, ali desktop zamene su previše teške da bi udobno stajale, pa je ROG ponovo osmislio format koji će poboljšati celokupno iskustvo. Umesto da samo leži na stolu, ROG Mothership stoji podignuto, kako bi rashladni sistem imao neograničen pristup protoku vazduha na zadnjoj strani. Tastatura se odvaja i sklapa zarad maksimalne fleksibilnosti, dajući slobodu da je savršeno pozicionirate, i povežete žično ili bežično, u zavisnosti od situacije. Odvajanje tastature otkriva red od četiri zvučnika, koji su usmereni direktno ka korisniku, kreirajući efektivnu zvučnu liniju odmah ispod ekrana.

Protok vazduha je poboljšan zahvaljujući uspravnom dizajnu koji omogućava da ROG inženjeri dodatno stanje kućište bez žrtvovanja brzine. Sa 29,9 mm, ROG Mothership je iznenađujuće tanak za snagu koju pruža. Neke od zasluga idu kućištu izrađenom na CNC mašini, koje je precizno isečeno kako bi savršeno odgovaralo. Potrebno je skoro 20 sati da se izrezbare svi delovi od čvrstog bloka aluminijuma, što rezultuje isklesanim linijama i precizno formiranim delovima koji odražavaju brigu i pažnju ka detaljima tokom procesa proizvodnje.

ROG Mothership u ponudi ima različite ekrane namenjene okorelim gejmerima ili ozbiljnim kreatorima sadržaja. Ultra-brzi FHD panel se osvežava na 144 Hz sa vremenom odziva od 3 ms, kako bi zadovoljio gejmere koji žele da osete trocifreni FPS u veoma brzim igrama. Alternativni 4K UHD na 60 Hz nudi najbolji balans za kreativne namene, sa neverovatnim detaljima i punim pokrivanjem Adobe RGB raspona boja zarad široke skale paleta boja.

G703 je predvodnik preklopnih desktop zamena

Dok ROG Mothership predstavlja budućnost, G703 nosi sadašnjost u naredne generacije. Držeći se tradicionalnog formata laptopova koji zahtevaju jače hlađenje i deblje kućište, G703 upošljava veće hladnjake i ventilatore kako bi postigao iste rashladne performanse kao ROG Mothership.

Zadržavanje poznatog dizajna daje drugu vrstu svestranosti. G703 možete držati u krilu ako je to neophodno, što za neke znači razliku između završetka posla i propuštanja rokova, posebno kada se nalazite van kancelarije ili na putu. Uprkos tradicionalnim korenima, G703 i dalje uključuje dovoljno tehnologija i funkcija kako bi i dalje bio među najmodernijim modelima.

Igraj u velikom stilu uz Zephyrus S GX701 sa tankim kućištem

Sa svojim tankim kućištem od 18,7 mm i super-uskim dizajnom okvira, Zephyrus S GX701 je najkompaktniji 17-inčni gejming laptop ikad. Dostupan je sa do GeForce RTX™ 2080 GPU-om na 1230 MHz na 100 W, sa ROG Boost-om, što premašuje specifikacije tipičnih ultra-portabilnih modela.

Njegov PANTONE® potvrđeni ekran je fabrički kalibrisan kako bi garantovao precizne boje, a poseduje brzinu osvežavanja od 144 Hz i vreme odziva siva-siva od 3 ms. Ekskluzivni ROG GPU prekidač omogućava korisnicima da prebace između NVIDIA G-SYNC™ režima za bolje gejming iskustvo i Optimus režima za duže trajanje baterije, dok veća baterija od 76 Wh dodatno povećava autonomiju rada.

Posebna verzija Zephyrus S GX701 je takođe dostupna sa HDR panelom koji se može pohvaliti sa preko milijardu boja za potpunu pokrivenost BT.709 palete boja. On ima veću svetlinu, bolji kontrast i lokalno zatamnjivanje na 15 zona pozadinskog osvetljenja. HDR radi samo u Optimus režimu, tako da na ovom modelu nema GPU prekidača ili NVIDIA G-SYNC tehnologije, a igranje sa visokim dinamičkim opsegom (HDR) je ograničeno na naslove koji podržavaju originalni Windows API za HDR.

RGB pozadinsko osvetljenje po tasteru dolazi sa mogućnostima da personalizujete profile za produktivnost i igre. Postoji integrisani točkić za jačinu zvuka zgodno smešten nadohvat leve ruke, zajedno sa pozadinskim svetlom koje se automatski menja u skladu sa jačinom zvuka. Umesto da pravite kompromis sa osnovnom web-kamerom ugrađenom u okvir, ROG je dizajnirao mnogo bolju spoljnu jedinicu koja pravi 1080p snimke visoke rezolucije pri glatkim 60 fps.

Zephyrus S GX701 je više nego gejming laptop: svojom svestranošću odgovara kreatorima sadržaja, programerima i drugim profesionalcima kojima treba moćan sistem koji mogu svuda da ponesu sa sobom.

Zephyrus S GX531 postavlja standard tankog dizajna

Smeštanje vrhunskih gejming komponenata u ultra-tanki laptop je izuzetno teško, posebno kada ciljate na najtanje kućište ikad. Izuzetno kompaktno kućište Zephyrus S GX531 modela je prava potvrda izuzetnosti ROG inženjera. Tanki profil meri samo 15 mm, a uključuje 15,6-inčni ekran sa super-uskim okvirom kako bi se upakovao u dosta manje dimenzije, i kako bi jednostavno stao u torbe namenjene manjim laptopovima.

Zephyrus S smanjuje svoj profil bez umanjivanja specifikacija. Inovativno AAS hlađenje je dovoljno efikasno da obuzda GeForce RTX 2080 na istim ROG Boost brzinama kao kod većeg GX701 modela. Možete birati između nekoliko vrhunskih ekrana, u zavisnost da li želite brže osvežavanje od 240 Hz ili visok dinamički opseg (HDR). Manji Zephyrus S GX531 je više fokusirana alternativa za ljude koji daje prioritet prenosivosti iznad svega.

Svestranost dostiže vrhunac u Zephyrus S GX502

Dok Zephyrus S GX701 i GX531 imaju prednju poziciju tastature koja ostavlja više prostora za hlađenje i smanjuje temperaturu na mestima gde se ruke uglavnom odmaraju, potpuno novi GX502 usvaja tradicionalniji raspored koji radi bolje u skučenom prostoru ili u krilu. U pitanju je najraznovrsniji Zephyrus do sad, osmišljen da zadovolji okorele gejmere i profesionalne kreatore sadržaja.

Odmorište za dlanove krije saćasto ojačanje koje čini kućište čvršćim na mestima gde je to najpotrebnije. Proces počinje legurom topljenog magnezijuma i koristi kombinaciju livenja pod pritiskom i mašinske obrade. Na ovaj način se kreira izdržljiv deo koji se opire savijanju koje čini da neki drugi ultra-tanki gejming laptopovi deluju slabašno i jeftino. Boja mekana na dodir dodaje glatku završnicu koja odbija otiske prstiju i dodaje suptilni sjaj.

Poboljšano AAS hlađenje omogućava top modelu opremljenom GeForce RTX 2070‑om da skalira do 1540 MHz pri 115 W sa ROG Boost tehnologijom u Turbo režimu. Pomenute brzine i potrošnja su uglavnom rezervisane za laptopove pune veličine. Zephyrus S GX502 u korak prati veći Strix SCAR III, i takođe može biti opremljen 240 Hz / 3 ms panelom kao kod većeg modela. Ekran e-sports klase sa PANTONE potvrdom čini brze pucačine glatkim i kristalno jasnim, garantujući pritom precizne boje za kreatore sadržaja. Ekskluzivni ROG GPU prekidač može prebacivati između NVIDIA G-SYNC za bolje gejming iskustvo i Optimus tehnologije za bolju autonomiju baterije.

Sa samo 18,9 mm debljine i težine od samo 2.0 kg, ova mašina je izuzetno prenosna za nešto tako moćno. Uprkos kompaktnom kućištu, unutra se našlo mesta za dva M.2 SSD-a, koji mogu biti podešeni za rad u RAID 0 nizu kako bi se dobile maksimalne performanse. Unapređeni zvuk koristi ESS SABRE DAC koji smanjuje buku i distorziju sa izlaza za slušalice, omogućavajući tako zvuk visokog kvaliteta sa širim dinamičkim rasponom. Tu je i Wi-Fi gigabitne klase sa RangeBoost tehnologijom, kao i gigabitni mrežni konektor, kako biste mogli da birate između bežičnih i žičnih performansi.

Popunite sredinu sa Zephyrus M GU502

Kao i kod Zephyrus S GX502, na Zephyrus M GU502 možete birati između PANTONE validiranog 144Hz i ekrana sa 240Hz i vremenom odziva od 3 ms. Podrška za USB-C punjenje i NVIDIA Optimus tehnologija su zadržane, pomažući da laptop traje duže kada je daleko od utičnice. Na internim testovima, 76 Wh baterija isporučuje preko 8 sati[i] rada sa jednim punjenjem.

Sa do GeForce RTX 2060 GPU-ovima, imate dovoljno grafičke snage da možete da ostvarite i trocifrene brojeve frejmova u popularnim igrama. Ovaj čip ne zahteva AAS da bi ostao hladan. Čak i bez njega moćni ventilatori termalnog modula i četiri hladnjaka su dovoljno efektivni da GPU može da radi na 1435 MHz pri 90 W sa ROG Boost u Turbo režimu.

Iako nema prošireni izduvni otvor, kućište je skoro identično kao kod GX502. Ista legura magnezijuma koja ojačava strukturu kućišta, sa mekanom završnicom deluje sofisticirano, pa će se Zephyrus M lako uklopiti u bilo koje društvo. Aura Sync pozadinsko osvetljenje tastature se može personalizovati, i opciona kontrola po tasteru[ii] vam dozvoljava prilagođene rasporede koji identifikuju bitne tastere za igre i posao. Ostatak specifikacija odgovara Zephyrus S modelu, u skoro svakom pogledu, sa sve ESS SABRE DAC-om, podrškom za dva NVMe SSD-a u RAID 0, i kompletnim izborom konekcija koji uključuje dva izlaza za monitore, kao i dovoljno USB portova da povežete miša, džojstik i eksterno skladište.

Pažljivo odabrane karakteristike i komponente smeštaju Zephyrus M tik ispod vrhunskih alternativa visoke klase, ali bez visoke cene.

GeForce i Ryzen se sreću u Zephyrus G GA502

Zephyrus G GA502 donosi gejming sa ultra-tankim kućištem u pristupačnu cenovnu klasu, bez kompromisa po pitanju performansi, uparivanjem GeForce grafike sa AMD Ryzen® CPU-om.

GeForce GTX 1660 Ti GPU je podešen na 1335 MHz pri 60 W sa ROG Boost-om. On isporučuje solidan broj frejmova po sekundi sa pouzdanim glatkim prikazom, dostižući teritoriju visoke brzine osvežavanja sa opcionim 120 Hz ekranom. Na to dodajte i Ryzen 7 mobilni APU sa četiri jezgra i osam izvršnih niti, sa kojima je svakodnevni posao jednostavan. Ne treba zaboraviti ni na njegovu štedljivu prirodu koja omogućava autonomiju baterija koja može da dobaci do sedam sati.

Dva eksterna ekrana su podržana preko HDMI 2.0b i DisplayPort-a preko USB-C i HDMI, tako da korisnici mogu da povežu 4K UHD desktop monitor i veliki TV kod kuće, kao i da jednostavno povežu projektor na poslu ili u školi. Obilje USB konekcija omogućava povezivanje najbitnijih uređaja, dok Wi-Fi 5 (802.11ac) i gigabitna mreža obezbeđuju fleksibilne mrežne mogućnosti.

Uprkos svojim gejming korenima, njegove čiste linije i belo pozadinsko osvetljenje tastature daju Zephyrus G modelu nenametljiv izgled koji je odličan za LAN žurke ili neformalna okruženja poput učionice ili kafića.

Strix u raznim standardnim veličinama

Najnovija Strix serija laptopova je dostupna u 15,6‑inčnim (G531) i 17,3‑inčnim (G731) varijantama sa ultra-tankim okvirima ekrana koji čine ukupne dimenzije znatno kompaktnijim. Ovi modeli srednje veličine su dostupni u SCAR III i Hero III verzijama za e-sports dominaciju, zajedno sa pristupačnim Strix G konfiguracijama koji se fokusiraju na osnovne gejming karakteristike.

Inspirisani saradnjom sa BMW Designworks Group-om da bi osmislili budućnost gejming laptopova, nova Strix serija će svima zapasti za oko sa svojim podignutim ivicama koje kreću preko sredine laptopa sve do donjeg dela. Makazaste šarke su blago pomerene napred kako bi se napravilo prostora za dodatnu ventilaciju u 3D Flow zoni nazad, dok asimetrično isečeni deo ispod ekrana onemogućava smetnje pri kretanju vazduha. Šarke nestaju u okviru laptopa kada je zatvoren, smanjujući njihovu izloženost koja bi mogla dovesti do pucanja.

Personalizovani stil koji omogućava Aura Sync osvetljenje se širi na okolinu sa opcionom svetlosnom trakom koja obmotava prednje i bočne delove kućišta. Ona baca prilagodljivi sjaj na sto ispod, omogućavajući vam da podesite svetlosno okruženje koje će odgovarati svakom raspoloženju, od neonskog svetla do nečeg blažeg.

Okretanje kućišta otkriva standardne Phillips šrafove koji ne zahtevaju specijalne alate da bi se uklonili. Svi su nadohvat ruke i zajedno sa malim kukicama ispod haube omogućavaju lako skidanje donjeg dela i pristup unutrašnjosti. Otvaranje kućišta otkriva dva SO-DIMM slota sa podrškom za do 32 GB RAM-a, i M.2 i 2,5‑inčne slotove sa dosta fleksibilnosti za različite skladišne specifikacije.

Odaberite svog e-sports šampiona: Strix SCAR III ili Hero III

Strix SCAR III odražava svoju pucačku inspiraciju sa sivim motivom poput boje pištolja i talasaste šare od ugljeničnih vlakana na unutrašnjosti, dok Hero III ima ponoćno crnu boju koja je naglašena polu skrivenim sajber tekstom preko odmorišta za dlanove. Oba dizajna dele kontrastne površine na metalnim poklopcima zbog čega izgledaju kao da pripadaju premijum klasi.

Kolaboracija sa BMW Designworks Group-om na Face Off konceptu je takođe inspirisala transformativnu prirodu novog ROG Keystone dela, koji se jednostavno povezuje sa kućištem i nudi ličniju vezu sa laptopom. Ovaj uređaj sa NFC podrškom se ponaša kao fizički ključ. Njegovo povezivanje može da promeni osvetljenje sistema i ostala podešavanja na bazi Armoury Crate profila, i da omogući pristup tajnom Shadow Drive-u koji krije i enkriptuje bitne fajlove.

Saradnja sa profesionalnim e-sports timovima i top turnirima je obezbedila informacije koje su bile potrebne da se odrede potrebe profesionalnih igrača, koji su pokazali značajne zahteve ka 240 Hz ekranima. Visoka brzina osvežavanja ekrana koja se može pronaći kod SCAR III modela obezbeđuje takmičarsku prednost u igrama na najvišem nivou, posebno u brzim FPS igrama. 144 Hz alternativa je i dalje neverovatno brza; njeno vreme odziva od 3 ms siva-siva odgovara 240 Hz panelu i obezbeđuje specifično jasnu sliku u pokretu, sa minimalnim zamućenjem i duhovima.

ROG Boost podiže GPU do 1440 MHz pri 115 W, što pomaže da se održi veliki broj frejmova, potreban da iskoristi mogućnosti ekrana. Opcije po pitanju CPU-a idu i do Core i9-9880H, čiji osmo-jezgarni dizajn dodaje mogućnost rada sa više stvari istovremeno bez po muke, što može biti veoma značajno sa gejmingom i strimovanjem na istoj mašini, zajedno sa ozbiljnijim radom kao što su video obrada i 3D render.

Fokus na osnove sa Strix G

Strix G nudi pristupačnu osnovu koja obezbeđuje najbitnije elemente ROG iskustva. Njen nenametljivi dizajn se savršeno uklapa u neformalna okruženja poput učionica i kafića tokom dana, kao i na LAN žurke kasnije uveče.

GeForce GTX 16 serija ima odgovarajući odnos cena-performanse kako bi se uklopila u Strix G profil, zajedno sa unapređenim video enkoderom koji omogućava glatke snimke visokog kvaliteta za strimere. Strix G može biti konfigurisana sa do Intel Core i7‑9750H CPU-om sa šest jezgara i 12 izvršnih niti, i GeForce RTX 2070 GPU-om i 144 Hz ekranom.

Dostupan je sa Aura Sync osvetljenjem tastature do četiri zone, i dolazi sa odličnim Strix hlađenjem i najbitnijim elementima, kao što su RangeBoost za gigabitni Wi-Fi, HDMI 2.0b izlaz za 4K monitore i TV-ove, i podrškom za G-SYNC monitore pomoću DisplayPort-a preko USB-C, na modelima sa GeForce RTX grafikama.

Koncentrisanjem na najbitnije karakteristike i komponente koje definišu gejming iskustvo, ROG Strix G nudi izuzetnu vrednost u svestranom laptopu koji možete da koristite za posao ili školu, u pauzama igranja.

DOSTUPNOST I CENE

Sveži format i novi hardver pomažu da prolećna 2019 konekcija ROG gejming laptopova pronađe svoj put do širokog spektra gejmera, kreatora i naprednih korisnika koji imaju različite potrebe i budžete. Najveći broj modela je dostupan za prodaju ili poručivanje unapred od danas, sa drugima koji dolaze u narednim nedeljama. Proverite detalje dostupnosti, konfiguracija i cena u vašem regionu sa svojim lokalnim ROG predstavnicima.

[i] Performanse mogu varirati u zavisnosti od konfiguracije Sistema. Autonomija baterije je testirana sa MobileMark i NVIDIA® GeForce® RTX 2060 GPU, Intel® Core™ i7-9750H CPU, 240 Hz ekran, i 16 GB DDR4 SDRAM-a.

[ii] Prilagođavanje po tasteru zahteva Aura Creator