ASUS overklokeri oborili 3 svetska rekorda u Beogradu

GAMESCON, praznik gejminga i dobrog hardvera je iza nas, a ASUS se ovom prilikom pohvalio rezultatima HW GURUS overkloking tima. Naime, na GAMESCON festivalu, održanom ovog vikenda u hali 1 Beogradskog sajma, oboreno je čak tri svetska rekorda.

Platforma na kojoj su oboreni svetski rekordi bazirana je na ASUS ROG CROSSHAIR VIII Hero (WiFI) vrhunskoj high end matičnoj ploči, koja je odolevala izuzetno niskim temperaturama, a sve to u kombinaciji sa AMD Ryzen R7 3800X procesorom.

Prilikom postizanja svetskih rekorda procesor je bio hlađen tečnim azotom, sa temperaturama koje su isle ispod 180C.

Benchmark kategorije u kojima su napravljeni svetski rekordi su:

CPUZ (visina frekvencije procesora)

Cinebench R15

HWBot X265 Benchmark – 4K