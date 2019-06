ASUS pokreće e-Shop u Srbiji

Ono što je na Zapadu već odavno postalo normalno, konačno postaje dostupno i kod nas. ASUS je prvi proizvođač laptopova koji je omogućio kupcima u Srbiji da kupuju njegove proizvode direktno kroz ASUS e-Shop. Moderan i lak za korišćenje, ASUS e-Shop omogućava potencijalnim kupcima da u samo nekoliko koraka odaberu i naruče željeni laptop, a možete ga koristiti već od danas, na adresi https://www.asusplus.rs/rs/eshop

Brojne pogodnosti

Pogodnosti koje donosi ASUS online prodavnica su brojne. Pre svega, korišćenjem ASUS e-Shopa kupci u Srbiji ostvaruju direktan kontakt sa proizvođačem, što donosi dodatnu sigurnost u pogledu porekla i kvaliteta uređaja. Svi modeli su pažljivo odabrani, a u ponudi će biti i ekskluzivnih modela koji se neće moći naći nigde drugde na našem tržištu. Prve kupce u ASUS internet prodavnici čekaju produžena garancija i pokloni, a tu su i neverovatni popusti.

U korak sa svetskim trendovima

„Prateći svetske trendove, a u želji da kupcima ASUS laptopova omogućimo najbolje korisničko iskustvo, odlučili smo da otvorimo ASUS e-Shop i na taj način podignemo kvalitet usluge u Srbiji na najviši mogući nivo“ – izjavio je Aleksandar Stojanović, direktor ASUS predstavništva za region Balkana.