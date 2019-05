ASUS slavi 30 godina inovacija na Computex-u 2019

Predsedavajući kompanije ASUS Jonney Shih je danas održao specijalni događaj za medije na Computex-u 2019 kao deo proslave 30. godišnjice kompanije. Na događaju je predstavljena serija ograničenog broja uređaja napravljenih kako bi se obeležila prekretnica i predstavili revolucionarni Prime Utopia koncept matične ploče, ZenBook Pro Duo i ZenBook Duo laptopovi, kao i ZenScreen Touch prenosni monitor.

Specijalna ASUS linija proizvoda povodom 30. godišnjice obuhvata nove verzije ZenFone 6 Edition 30 pametnog telefona, ZenBook Edition 30 laptop i Prime X299 Edition 30 matičnu ploču. Svi proizvodi poseduju specijalni stilizovani „A“ monogram koji označava vrednosti i istoriju koju je kreirao ASUS Dizajn centar u čast godišnjice. Jedinstveni dizajn je otelotvorenje ASUS fokusa na plemenitu estetiku, izvanredne performanse i izuzetno korisničko iskustvo. Osnova „A“ monograma predstavlja kineski simbol za ljude i pokazuje ljudsku stranu ASUS-a. Gornji deo kreira oblik strele koji predstavlja sposobnost kompanije ASUS da savlada prepreke i izdigne se iznad industrijskih normi. Kada se ceo oblik okrene naopako, on podseća na srce, što govori o iskrenoj ljubavi i doživotnoj nežnosti.

“ASUS je počašćen jer je poslednjih 30 godina služio okoreloj tehničkoj zajednici, entuzijastima, gejmerima, kreatorima sadržaja i potrošačima sa ukusom,“ rekao je predsedavajući kompanije ASUS, Jonney Shih. “Ja sam veoma ushićen i ponosan zato što smo ostali iskreni prema našem inženjerskom poreklu na ovom izuzetnom putovanju — koje nas je zajedno učinilo mudrijim i jačim. Mi težimo da nastavimo da pravimo sveprisutni, inteligentni, iskreni i radosni pametni život za sve, u decenijama koje će doći.”

Na sceni se predsedavajućem Shih-u pridružio Chris Walker, potpredsednik divizije za klijentske računare kompanije Intel, kako bi pričali o dugom partnerstvu dve kompanije: “Intel i ASUS dele jaku pasiju ka inovacijama. Mi bismo želeli da čestitamo ASUS-u na njihovoj 30. godišnjici. Za to vreme, naša saradnja je na tržište donela uređaje koji obogaćuju iskustvo ljudi širom sveta. Danas, ASUS uveliko koristi 9. gen. Intel® Core™ mobilnih procesora sa performansama desktop kalibra. Novi, uzbudljivi ASUS ZenBook Pro Duo sa drugim ekranom je otelotvorenje pravog značenje pomeranja granica PC funkcija i dizajna, i odličan primer inovacija koje donosi naša saradnja.“

ASUS ZenBook Edition 30 poseduju luksuzni dizajn sa poklopcem od prave kože i 18-karatno pozlaćeni logo, kao i ekskluzivnu opremu koja obuhvata kompletan set premijum dodataka. U pitanju je najmanji 13-inčni laptop na svetu, koji poseduje odnos ekrana i tela od 95%, 8. generaciju Intel® Core™ i7 procesora i NVIDIA® GeForce® MX250 diskretnu grafiku. ZenFone 6 Edition 30 poseduje prepoznatljivu Zen inspirisanu šaru koncentričnih krugova u diskretnoj mat crnoj boji, sa ugraviranom Edition 30 logotipom. ZenFone 6 je prvi ZenFone bez zareza, sa inovativnom Flip kamerom. ZenFone 6 Edition 30 dolazi sa 12 GB RAM-a i 512 GB internog skladišta za glatko i brzo iskustvo, nudeći korisnicima najfiniju integraciju umetnosti i tehnologije. Prime X299 Edition 30 matična ploče podržava najnovije procesore sa velikim brojem jezgara, sa unapređenim napajanjem i premijum dizajnom VRM hladnjaka.

Na svom početku, 1989., ASUS je revolucionarizovao industriju matičnih ploča prvom matičnom pločom kompanije, kojom je uspostavljena putanja kompanije u nameri da postane najprodavaniji proizvođač matičnih ploča sa najviše priznanja na svetu. Prime Utopia koncept matične ploče naredne generacije nastavlja ovo nasleđe inovacija i kompletno ponovno osmišljavanje dizajna matične ploče, kako bi se zadovoljili zahtevi hlađenja i performansi budućih procesora visoke klase, grafičkih karti i uređaja za skladištenje podataka, i kako bi se kreatorima sistema ponudilo najfleksibilnije rešenje.

ASUS takođe unapređuje iskustvo mobilnih kreativaca i profesionalaca sa novim ZenBook Pro Duo i ZenBook Duo ultra-prenosnim laptopovima opremljenim ScreenPad™ Plus, narednom generacijom prvog inteligentnog touchpad-a na svetu. ScreenPad Plus nudi veći displej pune širine, intuitivniji dizajn, iskustvo gledanja bez premca i unapređen proces rada sa više ekrana kako bi se osnažila ultimativna kreativnost. ZenBook Pro Duo poseduje 15,6-inčni 4K UHD (3840 x 2160) OLED HDR ekran sa 14-inčnim 4K(3840 x 1100) ScreenPad Plus ekranom, a računar pogoni osmojezgarni Intel Core i9 procesor 9. generacije visokih performansi, sa NVIDIA GeForce RTX 2060 ray-tracing grafikom. Tu su i najbrži dostupni port na PC-ju sa do 40 Gbps – Thunderbolt™ 3, NumberPad 2.0, Amazon Alexa kontrola glasom i posebno dugme za turbo hlađenje. ZenBook Duo poseduje 14-inčni FHD ekran sa dodatnim 12,6-inčnim FHD ScreenPad Plus ekranom, dok su za performanse zaduženi Intel Core i7 procesor 9. generacije, i NVIDIA GeForce MX250 diskretna grafika. Oba modela poseduju Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax) sa Gig+ da bi isporučili mrežne brzine do 2,4 Gbps za brzu vezu sa internetom.

Pored ScreenPad Plus, ASUS je takođe najavio da donosi i ScreenPad 2.0 — unapređenu verziju revolucionarnog ulaznog uređaja — na ZenBook 13/14/15, ZenBook Edition 30, ZenBook Flip 15 i VivoBook S14 i S15 kako bi ponudio kreativnost koju osnažuje za više svojih korisnika.

ASUS je takođe predstavio i ZenScreen Touch, tanki i lagani prenosni monitor dizajniran za mobilnu produktivnost, kreativnost i zabavu. Sa težinom od samo 0,9 kg i samo 9 mm debljine tu je i ekran osetljiv na dodir koji detektuje 10 tačaka pritiska istovremeno, sa podrškom za gestove kao što su prevlačenje, skrolovanje, povlačenje i „štipanje“. Integrisana je i baterija kapaciteta 7800 mAh, a tu je i bogat izbor konekcija sa hibridnim signalom USB-C i mikro HDMI portovima.

ASUS štand na Computex-u 2019

Sveobuhvatna linija ASUS proizvoda će biti predstavljena na ASUS štandu u Taipei Nangang izložbenom centru od 28. maja do 1. juna, od 9:30 am do 5:30 pm. Posetioci na Computex-u 2019 su pozvani da posete izložbeni prostor kako bi sami iskusili revolucionarnu funkcionalnost najnovijih ASUS inovacija.

Pametni telefon

ZenFone 6 Edition 30

ASUS ZenFone 6 Edition 30 je luksuzna ograničena serija povodom 30. godišnjice izvanrednog ZenFone 6 modela sa ekskluzivnim dizajnom i unapređenim specifikacijama. Odražavajući ASUS duh, zadnji deo telefona poseduje Zenom inspirisanu šaru koncentričnih krugova u diskretnoj mat crnoj boji, prekrivenu ergonomski 3D-zakrivljenim staklom. Prepoznatljivi ugravirani Edition 30 logo krasi zadnji deo telefona kako bi identifikovao ovu ekskluzivnu verziju. Pored jedinstvenog i izuzetnog stila, hardverske specifikacije ZenFone 6 Edition 30 su specijalno unapređene na 12 GB RAM-a i 512 GB internog prostora zarad brzog i glatkog korisničkog iskustva, pa ovaj telefon nudi vlasnicima najfiniju integraciju umetnosti i tehnologije.

ZenFone 6 Edition 30 poseduje 6,4-inčni NanoEdge ekran bez zareza prekriven Corning® Gorilla® Glass 6 zaštitom, zajedno sa revolucionarnom Flip kamerom: 48 MP Sony® IMX586 glavnom kamerom i 13 MP 125° ultra-širokom sekundarnom kamerom. Flip kamera je identična onoj u ZenFone 6, koja je postigla rezultat 98 u DxOMark Selfie testu – najveći ikada zabeležen[2] . ZenFone 6 Edition 30 je pogonjen vodećom Qualcomm® Snapdragon™ 855 mobilnom platformom i poseduje monstruoznu bateriju od 5000 mAh koja obezbeđuje dva dana korišćenja bez prestanka.

Laptopovi

ZenBook Edition 30 (UX334FL)

Ograničena serija ASUS ZenBook Edition 30 je jedinstven način proslavljanja 30 godina ASUS inovacija. On se oslanja na ASUS nasleđe, ali je dizajniran sa pogledom ka budućnosti, i poseduje najfiniji umetnički rad sa kožom, kao znak našeg samopouzdanja. ZenBook Edition 30 donosi futuristički preokret u odnosu na klasični izgled, sa poklopcem koji je obložen luksuznom, biserno belom, pravom italijanskom kožom, koja odražava čisti, hrabri stil. On je ekskluzivno opremljen setom premijum dodatne opreme, koja uključuje biserno belog miša, kutiju koja podseća na kožnu, podlogu za miša i futrolu od prave kože. U pitanju je veoma specijalna kolekcija za veoma specijalni laptop.

Kombinacija performansi i prenosivosti definiše budućnost ZenBook serije, i ZenBook Edition 30 je dopunjen komponentama visokih performansi, uključujući do 8. generacije Intel Core i7 četvorojezgarnih CPU-ova, NVIDIA GeForce MX250 grafiku, 16 GB RAM-a, ultra-brze PCIe SSD-ove i Wi-Fi gigabitne klase.

Četvorostrani NanoEdge ekran bez okvira, sa odnosom ekrana i tela od 95% mu daje najkompaktniji otisak na svetu, u svojoj klasi. ZenBook Edition 30 takođe dolazi sa novim ScreenPad 2.0, koji unapređuje tradicionalno laptop iskustvo sa interaktivnim sekundarnim ekranom koji poboljšava produktivnost i rad sa više stvari istovremeno.

ZenBook Pro Duo (UX581)

ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) je beskompromisni ultra prenosni laptop koji poseduje novi ASUS ScreenPad™ Plus, revolucionarni sekundarni ekran pune širine koji je osetljiv na dodir i koji proširuje i poboljšava interaktivne mogućnosti originalnog ScreenPad-a. ScreenPad Plus nudi beskrajne kreativne mogućnosti za kreatore sadržaja, omogućavajući unapređenje produktivnosti rada i jednostavniji rad sa više stvari istovremeno. On se jednostavno integriše sa primarnim ekranom, a integrisani ScreenXpert softver uključuje veliki broj korisnih aplikacija, alata i programa koji korisnicima omogućavaju da jednostavno uživaju u prednostima ScreenPad Plus-a.

ZenBook Pro Duo isporučuje ekstremne performanse kako bi obezbedio bezbrižnu kreativnosti sa procesorima koji idu do 9. generacije Intel® Core™, do 32 GB RAM-a, NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 grafikom, ultra-brzim skladištem sa do 1 TB PCIe® 3.0 x4 SSD-om, i povezivanjem bez muke sa Wi‑Fi 6 sa Gig+ (802.11ax) i Thunderbolt 3 vezama.

ZenBook Pro Duo poseduje zadivljujući 4K UHD (3840 x 2160) OLED HDR ekran osetljiv na dodir za vizuale koji ostavljaju bez daha, 4K (3840 x 1100) ScreenPad Plus i ASUS NumberPad touchpad sa dvostrukom funkcijom. Ekran je ASUS NanoEdge bez ivica sa sve četiri strane, sa ultra tankim okvirom zarad obuzimajuće slike i ultra-kompaktnog formata.

ZenBook Duo (UX481)

Za kreativne profesionalce koji zahtevaju drugi ekran manjeg formata, 14-inčni ZenBook Duo je savršen izbor. On podržava iste odlične ScreenPad Plus mogućnosti kao i ZenBook Pro Duo, ali u lakšem, manjem kućištu. Pogonjen do Intel Core i7 procesorom, i GeForce MX250 grafikom, on poseduje FHD NanoEdge ekran i FHD ScreenPad Plus.

Matične ploče

Prime X299 Edition 30

Poreklo ASUS Prime serije matičnih ploča datira još iz 1989. sa predstavljanjem ISA-386C, prve ASUS matične ploče i definisanje koraka oko putanje kompanije u nameri da postane vodeći brend matičnih ploča na svetu. Prime X299 Edition 30 matična ploča poštuje ovo nasleđe inovacija i performansi, sa velikim brojem mogućnosti i pristupačnim opcijama za fino podešavanje, dizajniranim tako da pravljenje najboljih sistema bude dostupno svima.

Prime X299 Edition 30 podržava najnoviju Intel® Core™ X-seriju vrhunskih desktop procesora koji poseduju veliki broj jezgara kako bi isporučili ogromne performanse profesionalnim korisnicima, i kreatorima sadržaja. Matična ploča poseduje novo vodeće rešenje napajanja sa 16 faza, i napredno hlađenje koje omogućava najnovijim procesorima da ostvare svoj puni potencijal performansi. Dva M.2 slota sa pasivnim hladnjacima omogućavaju ultra brze prenose podataka bez kočenja, a Thunderbolt 3 porta i jedan DisplayPort ulazi daju kreatorima sadržaja jednostavni način da u lanac povežu eksterna skladišta i monitore.5G Aquantia mreža, Intel gigabitni LAN i Wi-Fi 6 osiguravaju visoke performanse, žičnu i bežičnu mrežu bez kašnjenja.

Prime X299 Edition 30 takođe poseduje 2-inčni LiveDash OLED koji prikazuje bitne sistemske statistike, kao što su brzina procesora, temperature i naponi, zarad jednostavnog nadgledanja performansi. On takođe može da prikaže prilagođeni tekst i slike za korisnike koji žele da personalizuju svoj sistem. Drugi LiveDash ekran se nalazi u novoj Smart Control konzoli, eksternom modulu koji se povezuje preko USB-a i dolazi sa postoljem koje jednostavno staje na vrh tipičnih monitora. Pored prikaza sistemskih informacija, Smart Control konzola nudi zgodnu kontrolu glasom i gestovima ruke.

Prime Utopia

Prime Utopia je rani prototip ASUS vizije i aspiracije ka budućim desktop matičnim pločama visoke klase. Ona je napravljena sa velikim brojem rashladnih dodataka, kako bi se oslobodio pun potencijal procesora naredne generacije sa velikim brojem jezgara, i sistemskih komponenata visokih performansi, a tu su i mnoge inovacije koje prilagođavanje i kontrolu podižu na viši nivo.

Jedna od glavnih karakteristika je postavljanje PCIe slotova nasuprot konvencionalnim mestima, na zadnji deo matične ploče, kako bi se omogućilo bolje upravljanje temperaturom matične ploče. Ovakav raspored oslobađa prostor na prednjem delu ploče za više kartica za proširenje i M.2 drajvove, i omogućava da se toplota sa CPU-ova naredne generacije, grafičkih karti i M.2 drajvova optimalno reguliše zarad performansi bez bilo kakvog kočenja.

Pored optimizacije termalnih zona za komponente visokih performansi, Prime Utopia takođe poseduje integrisano vodeno hlađenje koje pomaže rasipanje toplote koja se stvara prilikom opterećivanja procesora sa velikim brojem jezgara. Držanje CPU-a hladnim sa posebnim vodenim hlađenjem je postalo jednostavnije predstavljanjem posebnog, Hydra Cortex priključka ventilatora čije patentiranje je na čekanju. Na Hydra Cortex priključak se mogu povezati i individualno kontrolisati do četiri ventilatora, čime se pojednostavljuje usmeravanje kablova do radijatora za hlađenje vode. ASUS trenutno radi sa partnerima da razvije ventilatore koji su kompatibilni sa ovom novom tehnologijom.

Prepoznajući da mnogi korisnici desktopa visokih performansi imaju različite potrebe, Prime Utopia poseduje inovativni modularni zadnji I/O panel i nudi izbor modula koje korisnici mogu da odaberu, i naprave raspored portova i konektora prema svojim potrebama. Ona takođe dolazi sa 7-inčnim OLED panelom u boji sa kontrolom na dodir. Panel se može povezati preko kabla ili preko Wi-Fi-ja čime se omogućava direktno fleksibilno raspoređivanje na radni sto, tako da korisnici mogu da menjaju podešavanja BIOS-a, kontrolišu brzine ventilatora, uključuju ili isključuju sistem, kao i da nadgledaju statistike sistema u realnom vremenu.

Monitori

ZenScreen Touch (MB16AMT)

ASUS ZenScreen™ Touch je Full HD prenosni monitor sa 900 grama i 9 mm debljine, opremljen velikom baterijom od 7800 mAh koja omogućava do četiri sata autonomije, sa idejom da se mobilna produktivnost podigne na viši nivo. Njegov responzivni ekran osetljiv na dodir sa podrškom za 10 dodira istovremeno podržava gestove kao što su prevlačenje, skrolovanje, povlačenje i „štipanje“ zarad intuitivne i interaktivnosti bez napora, kako bi korisnici efikasnije završili svoje zadatke.

IPS ekran takođe podržava inovativnu ZenScreen Touch aplikaciju, koja omogućava prikaz i kontrolu aplikacija preko Android telefona zarad poboljšanja produktivnosti preko velikih ekrana. Pored obezbeđivanja mnogo udobnijeg pregleda bilo kojeg sadržaja, ovo veliko skaliranje je savršeno za rešavanje kompleksnih zadataka, kao što su obrada dokumenata, slika i video materijala, omogućavajući na taj način brže i jednostavnije završavanje poslova kada niste kod kuće ili u kancelariji. On dolazi sa opcionom šemom Android tastera menija (Nazad, Početna strana, Skorašnje aplikacije i Rotacija) kao virtuelnih tastera za bolje iskustvo za mobilne korisnike.

ZenScreen Touch takođe poseduje hibridno USB Type-C i Type-A povezivanje, koje omogućava da se video signal i napajanje prenose kroz jedan kabl, čime se pojednostavljuje povezivanje i obezbeđuje korisničko iskustvo bez gužve sa boljim rasporedom kablova. Pored mikro HDMI podrške, ZenScreen Touch može da prikaže sadržaj sa velikog broja prenosnih uređaja kao što su laptopovi, pametni telefoni, kamere i gejming konzole, čime se obezbeđuje jedan širi pogled zarad unapređenja posla i zabave na putu.