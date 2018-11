Bioskop u dnevnoj sobi: LG predstavio najnoviji Cinebeam 4k projektor

Projektori koji podržavaju 4K sliku tradicionalno su teški, skupi i komplikovani za instalaciju. Inženjeri i dizajneri kompanije LG Electronics (LG) prihvatili su ovaj izazov i smanjili 4K UHD projektor bez pravljenja kompromisa kada je u pitanju kvalitet slike.

Kao rezultat njihovih napora, kreiran je premijum proizvod koji je upola manji od sličnih konkurentskih proizvoda. Stoga nije slučajnost da je HU80KSW, zbog svojih karakteristika i oštre reprodukcije videa, kao i zbog unikatnog i kompaktnog dizajna, dobio nagradu za najbolju inovaciju na CES sajmu.

Prenosivu veličinu projektora i jedinstveni uspravni dizajn bilo je moguće napraviti jedino sa motorom bez ogledala u obliku slova „I” koji dozvoljava projektoru da prikaže savršene slike bilo da je postavljen na pod, nakačen na zid ili visi sa plafona.

Uz pogodne ručke za nošenje i Auto Cord dodatak, vlasnici možda nikada neće ni poželeti da trajno montiraju LG 4K UHD projektor na jedno mesto, s obzirom na to da izgleda sjajno u svakoj sobi i u svakoj prilici. Da su dizajneri kompanije LG mislili na sve, potvrđuje i to što se Mirror Reflector može koristiti kao poklopac za objektiv kako bi zaštitio projektor od prašine. Dva moćna 7W zvučnika omogućuju pravo filmsko audio ozvučenje bez potrebe za eksternim ili soundbar zvučnicima.

Ovaj uređaj ima mogućnost reprodukcije slike veličine do 150 inča sa neverovatnom osvetljenošću od 2.500 lumena, što je najviše među LG projektorima, a podržava i HDR sadržaj (HDR 10).

Sa porastom popularnosti striming uređaja, jednostavnost puštanja sadržaja na projektorima postala je jednako važna kao i na pametnim telefonima i televizorima. Zato i postoji nova 4K UHD webOS 3.5 pametna TV platforma putem koje korisnici mogu imati direktan pristup najpopularnijim stream uslugama koje nude 4K sadržaj.

U slučaju da koristimo projektor koji je povezan sa drugim uređajem, projektor možemo prikačiti preko eksternog uređaja, npr. tastature ili miša putem standardnih opcija konekcije kao što su USB,Ethernet i HDMI kabl, kao i putem bežične konekcije.