Brzi mono MFP uređaj zadovoljava potrebe za pouzdanim štampanjem velikih količina

Epsonov najnoviji A3 poslovni inkdžet štampač doseže brzinu štampe od 100 stranica po minutu za specijalizovanu upotrebu visokog obima, kao što je logistika

Epson je najavio najnoviji dodatak svom asortimanu super-brzih eko-efikasnih poslovnih inkdžet štampača. WorkForce Enterprise WF-M20590D4TW obezbeđuje brzu mono štampu za specijalizovana okruženja velikog obima štampe, sa pouzdanim rezultatima i uz neprekidno štampanje. Sve to ovaj uređaj radi dok koristi i do 82% manje energije od laserskih konkurenata.

Tvrtko Ljubić, Account Manager za biznis proizvode, Epson Balkan, rekao je: „Aktuelni Enterprise model je brz gde je to potrebno, pouzdano štampajući dokument za dokumentom u vrlo zahtevnim okruženjima kao što je logistika skladišta ili centralnog odeljenja za štampu. Na primer, učinak i pouzdanost Epsonove tehnologije znači da se putni listovi, štampani u visokom kvalitetu, mogu izdati prilikom svake dostave, što osigurava dolazak na pravu adresu u pravo vreme, što takođe znači da kupci mogu proviriti sadržaj, bez greške.”

Linija inkdžet štampača koja donosi veoma velike brzine i kvalitet štampe, dizajnirana je u skalabilnoj tehnologiji koju je Epson prvi put koristio u industrijskim sistemima, kao što su velike mašine za štampanje etiketa. Izvanredan linehead dizajn, sa samo 43mm širine koji sadrži približno 8.676 crnih mlaznica, nudi odličnu detekciju grešaka i varijabilnu tehnologiju veličine kapljice, kako bi se smanjila količina horizontalnih linija koje nastaju kao greška prilikom bandinga. Ovaj kompaktan, ali neverovatan nivo detalja ne samo da poboljšava performanse, već takođe obezbeđuje brzinu i pouzdanost za visoko produktivne timove gde zastoji nisu opcija. Korisnici mogu da odštampaju do 120 000 stranica u crnoj boji bez dopunjavanja mastila, što omogućava neprekidno štampanje velikih količina.

Da bi dodatno poboljšao kvalitet štampača, kompanija Epson je ugradila nekoliko tehnoloških inovacija, uključujući samopopravljivu glavu za štampanje, kako bi se eliminisao banding kao i elektrostatičku pokretnu traku za održavanje kvaliteta pri velikoj brzini. Barkod režim rada takođe pomaže u štampanju oštrih ivica.

Opcioni držač za papir velikog kapaciteta od 3.000 listova daje maksimalni ulaz papira od 5,350 listova, dok jedinica za heftanje i slaganje od od 4.000 listova pomaže u poboljšanju efikasnosti, štedeći vreme i trud. Pored toga, WF-M20590D4TW je kompatibilan sa širokim opsegom rešenja kao što su Epson Print Admin i Document Capture Pro. Različita rešenja drugih proizvođača takođe dodaju nove funkcionalnosti koristeći Epson Open Platform – od daljinskog upravljanja do računovodstvenih rešenja.