Canon Europe osvojio je šest priznanja društva Technical Image Press Association (TIPA). Predstavljajući 30 stručnih časopisa iz 15 država i sa pet kontinenata, ovo je jedno od vodećih svetskih novinarskih i fotografskih udruženja.

TIPA je prvi put izdvojila Canon 1991. godine, a 2018. je 24. godina da je ovaj proizvođač nagrađen za tehničke inovacije u fotografskoj branši. Prestižni panel stručnjaka sastaje se jednom godišnje i razmatra najnovije proizvode za snimanje, imajući u vidu niz kriterijuma, uključujući inovacije, korišćenje revolucionarnih tehnologija, dizajn i sveukupni kvalitet proizvoda, i tom prilikom biraju i nagrađuju samo najbolje proizvode u branši.

Četiri Canon fotoaparata, jedan objektiv i najbolji blic na svetu, prepoznati su ove godine kao najbolji u branši i ujedno posebno pohvaljeni, jer zadovoljavaju različite potrebe slikanja i videoprodukcije svih vrsta i tehničkih profila korisnika .

Sledeći proizvodi dobili su TIPA priznanje:

Najbolji DSLR za entuzijaste: Canon EOS 200D

Najbolji DSLR punog formata za profesionalce: Canon EOS 6D Mark II

Najbolji CSC bez ogledala za entuzijaste: Canon EOS M50

Najbolji profesionalni kompaktni fotoaparat: Canon PowerShot G1X Mark III

Najbolja fotografska inovacija: Canon Speedlite 470EX-AI

Najbolji DSLR objektiv sa fiksnom žižnom daljinom: Canon EF 85mm f/1.4L IS USM

Lee Bonniface, direktor marketinga u Canon Europe, izjavio je: „Izuzetno smo ponosni što smo osvojili šest prestižnih TIPA nagrada. Ovo globalno priznanje svedoči o Canonovoj predanosti u stvaranju vodećih proizvoda u branši koje krasi najviši kvalitet, kako bismo ispunili očekivanja i interese korisnika i ujedno im ponudili tehničku izvrsnost. Stalno razvijamo nove i inovativne proizvode kojima naši korisnici, fotografi i snimatelji iz celog sveta, veruju i njima pripovedaju i snimaju nezaboravne priče.“

Obrazlažući svoj odabir Canonovih nagrađenih proizvoda, TIPA stručni žiri je izjavio sledeće:

Najbolji DSLR za entuzijaste: Canon EOS 200D

Canonov EOS 200D svideće se onima kojima je veličina odlučujuća u odabiru fotoaparata sa izmenjivim objektivom, jer ovaj model ni po čemu ne zaostaje za svojim konkurentima bez ogledala. Ovaj cenovno vrlo pristupačan i ultrakompaktan DSLR, dostupan u obliku kompleta sa objektivom EF-S 18-55 mm, sadrži i poboljšani APS-C CMOS senzor rezolucije 24,2 MP sa Dual Pixel CMOS automatskim fokusom. Sa optičkim tražilom i dodirnim LCD-om Vari-Angle dijagonale 7,6 cm EOS 200D nudi snimanje brzinom do 5 sličica u sekundi, sastav automatskog fokusiranja u devet tačaka, iskačući blic (sa hotshoe nosačem) i jednostavno deljenje na društvenim mrežama pomoću ugrađenih mogućnosti povezivanja Wi-Fi-jem, NFC-om i Bluetooth-om. Uz mogućnost fotografisanja u formatima JPEG i RAW, kao i snimanjem 1080/60p videozapisa, ovaj fotoaparat nudi celi niz načina automatskog fokusiranja, eksponiranja, scena i snimanja niza fotografija sa malim razlikama u podešavanjima.

Najbolji DSLR punog formata za eksperte: Canon EOS 6D Mark II

Ovaj DSLR punog formata i sa mnoštvom funkcija namenjen je entuzijastima, ali i profesionalcima koji traže drugi kompaktan i lagan model. EOS 6D Mark II punog pormata dolazi sa potpuno novim senzorom rezolucije 26,2 MP sa tehnologijom automatskog fokusiranja Dual Pixel CMOS, koja olakšava automatsko fokusiranje prilikom snimanja filmova i fotografisanja. Fotoaparat ima normalan ISO raspon 100 – 40 000, kao i maksimalno ISO 25 600 prilikom snimanja full HD 60p videozapisa. Može da snimi do 6,5 sličica u sekundi uz korišćenje optičkog tražila, i ujedno 4 sličice u sekundi pri radu s dodirnim LCD-om Vari-Angle dijagonale 7,6 cm koji se okreće u svim smerovima. EOS 6D Mark II sa Wi-Fi-jem, NFC-om i Bluetooth-om nudi nekoliko mogućnosti povezivanja, a tu je i ugrađeni GPS. Fokusiranje je brzo i pouzdano uz 45 tačke unakrsnog automatskog fokusiranja optičkog tražila.

Najbolji CSC bez ogledala za entuzijaste: Canon EOS M50

4K videozapis snimljen fotoaparatom iz početnog segmenta kao prelaz sa korišćenja pametnog telefona na korišćenje pravih fotoaparata i svih mogućih kreativnih opcija koje to podrazumeva. Canon EOS M50 ima APS-C CMOS senzor rezolucije 24,1 MP sa poboljšanim Dual Pixel CMOS automatskim fokusiranjem i ugrađenim elektronskim tražilom. M50 snima kvalitetne fotografije u uslovima slabog osvjetljenja i može da snima 4K videozapise kao i HD pri 120p. Telo mu je malih dimenzija i lagano sa dodirnim LCD-om Vari-Angle. Kad se radi o deljenju i mogućnostima povezivanja, važan deo pridobijanja korisnika pametnih telefona da pređu na prave fotoaparate jeste što EOS M50 ima Wi-Fi, NFC i Bluetooth, plus mogućnost automatskog prenosa fotografija na pametni telefon odmah nakon njihovog snimanja.

Najbolji profesionalni kompaktni fotoaparat: Canon G1X Mark III

Profesionalci i napredni fotografi često trebaju „drugi aparat“ koji će zadovoljiti njihove potrebe za kvalitetom, ali i da bude lagan, prenosiv i savršen za putovanja. Ovo je takav kompaktni fotoaparat za profesionalce i entuzijaste. G1X Mark III zadovoljava prethodno navedene kriterijume svojim APS-C CMOS senzorom rezolucije 24,2 MP sa Dual Pixel CMOS automatskim fokusiranjem, dodirnim LDC-om Vari-Angle dijagonale 7,6 cm, OLED elektronskim tražilom sa 2,36 miliona tačaka, mogućnošću snimanja Full HD videozapisa, optičkom stabilizacijom slike i integrisanim objektivom od 2472 mm (ekvivalent). Fotoaparat može da snima brzinom od 7 sličica u sekundi, ISO raspon je 100 – 25 600, a ujedno je otporan na prašinu i vlagu. Mogućnost punjenja preko USB-a je još jedna praktična prednost za fotografe koji su stalno u pokretu.

Najbolja fotografska inovacija: Canon Speedlite 470EX-AI

Canon Speedlite 470EX-AI automatski se zaokreće radi postizanja optimalnog ugla odbijanja za portretnu fotografiju korišćenjem testnog blica za inicijalni proračun udaljenosti od blica do objekta, a zatim udaljenosti do plafona, da bi se na kraju ugao blica namestio u tačan položaj. Taj se pomak prilagođava vertikalnom ili horizontalnom položaju fotoaparata i uključuje pomoć pri automatskom fokusiranju uz pokrivanje žižnih daljina od 14 mm i 24 mm do 105 mm. Ukupno gledano, Speedlite je velik korak napred u pomaganju početnicima da dobiju bolje rezultate, a verovatno će ga prihvatiti i fotografi venčanja i događaja kao dodatni alat.

Najbolji DSLR objektiv sa fiksnom žižnom daljinom: Canon EF 85mm f/1.4L IS USM

Brzi i svestrani profesionalni objektiv sa stabilizacijom slike, savršen za portrete u studiju i na lokaciji, spontane fotografije i fotografije prirode. EF 85mm f/1.4L Canonov je prvi 85-milimetarski objektiv iz linije L-Series sa fiksnom žižnom daljinom koji nudi do 4 faze kompenzacije i omogućava fotografiranje iz ruke u uslovima slabog osvetljenja. Taj objektiv otporan na vlagu i prašinu ima kružnu blendu sa 9 listova koja omogućava predivne efekte bokeha, posebno pri korišćenju minimalne žižne daljine od 0,85 m uz veliki otvor blende. Automatsko fokusiranje brzo je i responzivno zahvaljujući tehnologiji Ring USM i fokusiranju zadnje grupe. Objektiv se sastoji od 14 elemenata u 10 grupa i nudi oštrinu od ugla do ugla zahvaljujući asferičnom sočivu od livenog stakla i Canonovoj tehnologiji antirefleksnog premaza.

Svečanost dodele nagrada TIPA World Awards za 2018. godinu održaće se na Photokini u Kölnu u sredu, 26. septembra 2018.