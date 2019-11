Canon imageFORMULA DR-S150

Želite brz, kompaktan skener koji može da se koristi bilo gde u kancelariji, sa računarom ili bez njega. Svestrani skener koji pouzdano može da skenira plastične ID kartice i pasoše. Možda tragate za našim novim skenerom imageFORMULA DR-S150. Naš prvi desktop skener sa USB, žičnim i bežičnim opcijama povezivanja.

Instaliranje novog uređaja u vašu kancelarijsku mrežu može da izazove glavobolju. Da li će stati u vašu kancelariju i da li će raditi u okviru vaše postojeće mreže? Pomoću USB, žičnih i bežičnih mrežnih mogućnosti povezivanja, naš novi skener može da se postavi i koristi u okviru različitih primena, okruženja i kancelarijskih timova. Veliki LCD ekran u boji osetljiv na dodir takođe pruža jednostavno i lako skeniranje, omogućavajući vam da se brže vratite svom poslu. Sve to u kompaktnom, ali robusnom paketu.

FLEKSIBILNOST NA KOJU MOŽETE DA SE OSLONITE

Vama su važna pouzdana rešenja, bez obzira da li su od dobavljača, pružalaca usluga ili vašeg hardvera. Zbog toga koristimo naš dokazani mehanizam ubacivanja papira, koji je napravljen na osnovu izdržljivih valjaka za ubacivanje i razdvajanje. Automatski ubacivač papira ovog skenera može da izađe na kraj serijama do 60 strana i u stanju je da skenira široku lepezu medija, uključujući ultratanke papire, plastične ID kartice i kartice sa ispupčenim natpisima, pa čak i pasoše debljine do 4 mm.

JEDAN DODIR JE SVE ŠTO VAM TREBA

Vaš skener treba da obavi posao uz minimum muke. Pomoću skeniranja jednim dodirom koje koristi prekonfigurisane zadatke, vaši dokumenti se skeniraju precizno uz optimizovan kvalitet slike i stižu tačno tamo gde želite da oni budu, svaki put. DR-S150 takođe podržava slanje slika direktno na izlazno odredište bez potrebe za povezivanjem sa računarom. Namenski DR procesor slike omogućava skeniranje velikom brzinom i visokog kvaliteta do 90 slika u minuti, uz manje usporenja, omogućavajući vam da dobijete potrebne informacije i obezbeđujući vam spokojnost.

Tim Brosnihan, menadžer za proizvode za Evropu, Canon Europe kaže: „Napravili smo novi imageFORMULA DR-S150 tako da bude pouzdan i fleksibilan dodatak vašoj kancelariji, bilo da se radi o kućnoj kancelariji ili kao deljeni uređaj za male kancelarije i korporativna kancelarijska odeljenja ili za lokacije finansijskih filijala kako bi se poboljšala efikasnost tokova posla u primanju novih klijenata. Mali prostor koji zauzima, funkcija PUSH skeniranja i sposobnost da skenira pasoše i ID kartice čine ga savršenim za finansijske usluge prilikom prijema novih klijenata. Zahvaljujući nizu opcija za mrežno povezivanje, štagod da treba da skenirate, kakogod da vam je kancelarija organizovana, fleksibilni imageFORMULA DR-S150 pruža brzo skeniranje visokog kvaliteta, omogućavajući vam da nastavite da radite svoj posao.“