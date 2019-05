Canon imageRUNNER ADVANCE C475 – novi A4 kolorni štampač

Canon Europe, svetski lider u grafičkim rešenjima, najavio je puštanje prodaju uređaja imageRUNNER ADVANCE C475, A4 kolornog štampača zasnovanog na sve-u-jednom kertridžu. Novi uređaj osnažuje našu nagrađivanu treću generaciju, 3. izdanje portfolija uz kolornu ponudu visoke brzine.

Takođe najavljujemo unapređenja uređaja imageRUNNER ADVANCE 525, 615 i 715 koja učvršćuju našu postojeću ponudu uređaja sa kertridžima pružajući znatna unapređenja produktivnosti, upotrebljivosti i bezbednosti. Kompletirajući liniju uređaja našeg 3. izdanja, ovi uređaji takođe iskorišćavaju prednosti najnovijih tehnologija Unified Firmware Platform, uniFLOW Online Express i unapređenih bezbednosnih akreditiva.

Rastuća produktivnost

Ova najnovija unapređenja su jednostavna prednost ako vaše poslovanje teži optimizaciji toka posla i povećanju produktivnosti. U industrijama koje uobičajeno imaju velike obime posla, kao što je pravo, arhitektura i finansije, svoje poslovanje možete da ubrzate pomoću ovog portfolija visokih performansi – dobićete brzu, kvalitetnu kolornu štampu koju biste očekivali od naše postojeće A3 MFP linije proizvoda uz kompaktnije dimenzije i manju investiciju.

Blisko sarađujući sa našim klijentima, mi stalno unapređujemo imageRUNNER ADVANCE platformu kako bismo ispunili potrebe tržišta i maksimizovali vreme dostupnosti. Sistem sve-u-jednom kertridža za ove uređaje čini zamenu tonera brzom, jednostavnom i bez otpada zahvaljujući automatskom mehanizmu za namotavanje. Korisnici takođe mogu da pristupe brzim ‘kako da’ video snimku na početnom ekranu za dodatno pojednostavljivanje.

„Produktivnost je u srži svega što radimo“, objašnjava Dan Woodstock, marketing menadžer za proizvode, CanonEurope. „Mi smo isporučivali tehnologiju sve-u-jednom kertridža već decenijama, tako da smo veoma ponosni na naše nedavno ojačano, nagrađivano 3. izdanje portfolija koje smanjuje vreme nedostupnosti zahvaljujući jednostavnoj zameni potrošnog materijala. Naš A4 kolor imageRUNNER ADVANCE C475 kombinuje najbolje od Canon-ove napredne tehnologije i kvalitetne štampe svaki put.“

Intuitivno dizajniran, prirodno bezbedan

Unapređena mogućnost povezivanja na cloud, korisničko iskustvo i bezbednosne funkcije koje smo predstavili prilikom puštanja u prodaju treće generacije, 3. izdanja platforme u februaru, takođe su inkorporirani u ove najnovije uređaje, što pruža konzistentno, korisnički orijentisano i bezbedno iskustvo u okviru celog našeg portfolija – čak i kada radite sa mešovitom flotom. Bitne karakteristike uključuju:

Kompatibilnost sa Security Information Event Management (SIEM) rešenjima nezavisnih proizvođača, osiguravajući bezbednost širom vaše mreže uređaja

Izuzetno intuitivan početni korisnički interfejs

Izvorni uniFLOWOnline Express za jednostavnu mogućnost štampe, skeniranja i praćenja sa ugrađenom mogućnošću povezivanja na cloud

Ključne specifikacije

imageRUNNER ADVANCE C475

A4 kolor

Dizajn 3. generacije (Damson crna/Titanium bela)

47 str/min

10,1-inčni ekran osetljiv na dodir

Ugrađeni ADF skener sa jednim prolazom

Detektor pokreta

WiFi standard

Tehnologija zasnovana na sve-u-jednom kertridžu

Dostupna dva modela (sa/bez uređaja za završnu obradu)

Kapacitet snabdevanja papirom:

590 listova (kaseta 550 listova, višenamensko ležište: 90 listova)

090 listova maksimalna konfiguracija

Kapacitet izlaza papira:

Model bez uređaja za završnu obradu: 400 listova

Model sa uređajem za završnu obradu: 900 listova

Višenamensko ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5R, koverte i 60 do 216 g/m2

Kaseta: A4, A5, A5R, A6R, B5R i 60 do 163 g/m2

Obostrano štampanje: 60 do 163 g/m2

imageRUNNER ADVANCE 3. izdanje 525/615/715

Dizajn 3. generacije (Damson crna/Titanium bela)

52 str/min, 61 str/min, 71 str/min

10,1-inčni ekran osetljiv na dodir

Ugrađeni ADF skener sa jednim prolazom

Detektor pokreta

WiFi standard

Tehnologija zasnovana na sve-u-jednom kertridžu

Ugrađen uređaj za završnu obradu (poseban model sa/bez uređaja za završnu obradu)

Kapacitet snabdevanja papirom:

650 listova (kaseta 550 listova, višenamensko ležište: 100 listova)

200 listova maksimalna konfiguracija

Kapacitet izlaza papira:

Model bez uređaja za završnu obradu: 500 listova

Model sa uređajem za završnu obradu: 1.000 listova

Višenamensko ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5R, koverte i 60 do 199 g/m2

Kaseta: A4, A5, A5R, A6R, B5R i 60 do 135 g/m2

Obostrano štampanje: 60 do 120 g/m2