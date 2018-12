Canon imageRUNNER ADVANCE portfolio upotpunjen novom linijom A4 jednobojnih uređaja

Canon Europe, svetski lider u grafičkim rešenjima predstavioje šest novih A4 crno-belih imageRUNNER ADVANCE uređaja: iR ADV 525i, iR ADV525iZ, iR ADV 615i, iR ADV 615iZ, iR ADV 715i i iR ADV 715iZ. Serija imageRUNNERADVANCE 525/615/715 II će zameniti postojeće modele 400i/500i u liniji, istovremenopružajući korisnicima znatan napredak u smislu brzine, produktivnosti ibezbednosnih funkcija. Novi uređaji su opremljeni svim prednostima postojećegportfolija treće generacije, uključujući najnoviju tehnologiju Unified FirmwarePlatform, uniFLOW Online Express i poboljšanu bezbednost.

KONSTRUISANA ZA EFIKASNOST

Do 30% brža od svog prethodnika, sa brzinama koje dostižu do 71 stranica u minuti, najnovija linija osnovnih modela pouzdana je i kompaktna, savršena za kancelarije malih i srednjih preduzeća i javnog sektora. Mere uštede vremena kao što su nova tehnologija zasnovana na kertridžu sve-u-jednom čine uklanjanje i zamenu tonera lagodnim poslom, bez potrebe za tehničkim licem. Sa ugrađenim svim hardverskim prednostima imageRUNNER ADVANCE portfolija treće generacije, 2. izdanja, nove mašine su takođe opremljene intuitivnim korisničkim interfejsom i kolornim ekranom osetljivim na dodir za lakšu upotrebu. Korisnici mogu da iskoriste punu doslednost širom cele platforme kako bi dobili personalizovano i pouzdano korisničko iskustvo. Prilagođeni ekrani, postavke i funkcije pomažu u optimizaciji i ubrzavanju tokova posla.

EFIKASNOST TROŠKOVA U SRŽI

Ugrađena platforma zasnovana na cloud tehnologiji smanjuje zahteve za IT resursima zahvaljujući tehnologiji Unified Firmware Platform (UFP) (Objedinjena platforma firmvera) koja se stalno razvija. Time što se na uređaje stalno šalju najnovije funkcije i ažuriranja, oprema je potpuno funkcionalna i potpuno bezbedna uz minimalne intervencije od strane korisnika. Klijenti su sigurni jer znaju da je njihova investicija bezbedna, što eliminiše potrebu za promenom flota uređaja nakon svakog ažuriranja. Klijenti takođe mogu da se pozabave ukupnom cenom štampe pomoću rešenja uniFLOW Online Express, koje omogućava integrisano praćenje troškova pomoću uvida u celu infrastrukturu za štampu i njene kontrole. Kertridž sve-u-jednom dodatno umanjuje cene, čineći ga efikasnim izborom za firme svih veličina.

PROJEKTOVANA BEZBEDNOST

Novi uređaji imaju niz dodatih i unapređenih bezbednosnih funkcija, što ih čini najrobusnijim i najpouzdanijim A4 jednobojnim uređajima dostupnim na tržištu. HDD enkripcija kao standardna opcija i prijava na uređaju radi provere identiteta korisnika štite poverljivost i pojačavaju bezbednosne akreditive, čak i kada se štampa sa mobilnog uređaja. Da bi se sprečilo neautorizovano deljenje osetljivih informacija, moguće je onemogućiti razne funkcije uređaja za pojedinačne korisnike, što pomaže u ispunjavanju GDPR zahteva.

POUZDAN, KVALITETAN UREĐAJ

Uz ugrađeni ADF skener, čitač kartica na blizinu i poseban model sa uređajem za završnu obradu, kompaktan dizajn znači da uređaji zauzimaju minimalan prostor, bez kompromisa po pitanju funkcionalnosti. Ugrađeni softver za cloud tehnologiju omogućava besprekornu integraciju sa postojećim sistemima i pristupom udaljenog štampanja. Superiorni kvalitet slike omogućava sve-u-jednom hardversko i softversko rešenje koje je neprevaziđeno u rešavanju poslovnih zahteva za A4 jednobojnim štampanjem i skeniranjem.

„Zahvaljujući ovom konačnom ažuriranju portfolija treće generacije, drugog izdanja, želimo da istaknemo našu posvećenost klijentima, koje god su veličine ili potreba," objasnila je Micaela Longo, stručnjak za marketing proizvoda, Canon Europe. „Bez obzira da li ste mala ili srednja kancelarija ili veliko korporativno preduzeće, ponosni smo što možemo da kažemo da Canon-ov asortiman uređaja može da odgovori bilo kojoj potrebi ili budžetu, istovremeno pružajući funkcionalnost i bezbednost naše nagrađivane platforme koji su najbolji u klasi."