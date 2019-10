Canon najavljuje promenu korporativnog imena iz Océ u Canon Production Printing

Canon Inc. i Océ Holding B.V. najavili su promenu zvaničnog korporativnog imena (trgovačkog naziva) Canon Group kompanije Océ u Canon Production Printing.

Nakon što se pridružio kompaniji Canon Group u 2010, Océ je nastavio da razvija i proizvodi svoje proizvode za štampu pod Océ brendom. Promenom imena Océ u Canon Production Printing i integracijom Océ proizvoda pod Canon brend, kreiraćemo jedinstvo brenda u okviru svih oblasti našeg štamparskog poslovanja, poboljšati sinergiju u okviru našeg portfolija i uspostaviti jasan sveobuhvatan pristup izlaska na tržište. Promena imena kompanije stupa na snagu od 1. januara 2020.

Od osnivanja 1877, Océ je predstavio niz jedinstvenih tehnologija za kopiranje i štampu. Daljom integracijom sa kompanijom Canon Group, Océ će nastaviti da razvija tehnologije koje su im u osnovi i uvećavaće svoj udeo na tržištu kao Canon Production Printing, kako bi se ubrzao rast komercijalnog štamparskog poslovanja kompanije Canon Group širom sveta.

Océ razvija i proizvodi haj-tek proizvode za štampu i softver za tokove posla za komercijalno tržište štampe. Ponuda proizvoda uključuje štampače sa neprekidnim uvlačenjem papira i tabačne štampače za izdavaštvo i štampanje velikog obima, kao i štampače velikog formata za reklamnu grafiku i CAE/GIS primene.